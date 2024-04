Diana Carolina exhibe la "Cronología de una Metamorfosis"

La pintura realista ha penetrado en el trabajo de muchos artistas queretanos, mantiene su popularidad entre ellos desde hace décadas. Entre los exponentes contemporáneos femeninos figura Diana Carolina, quien ha destacado a nivel nacional por una propuesta que ha sido avalada por voces importantes dentro de la crítica del arte como Avelina Lésper.

Con este estilo, nacido en Francia a mediados del siglo XIX, la pintora ha retratado a sus homólogos, entre quienes figura Gustavo Villegas y Aurora Vizcaíno. También se asoman en sus lienzos los rostros de artesanas como Putzu y guías espirituales que de alguna manera mantienen un vínculo con el arte.

¿Qué tienen todos en común?, “la libertad”, dice Diana Carolina en entrevista. Desde que comenzó su camino profesional en la pintura hace 12 años, la también diseñadora gráfica asevera que eligió este concepto como parte medular de su proceso creativo.

Y mientras sus primeros trabajos se centran en la libertad de los otros y su manera de manifestarlo, los más recientes son autorretratos o piezas que hablan de su propia liberación, tanto creativa como espiritual.

Hay obras como Ariel, valientes despertares (2020) que muestran el diálogo que la autora sostiene con el pensamiento feminista, y cuadros como Oscilación dual (2024), donde es claro ese salto que da hacia adentro y la aceptación de los propios claroscuros.

Su colección también integra piezas como Pelo suelto y Corre, ambas de la colección Milenio Arte y que Diana Carolina inspiró en canciones de Mary Morín y Jesse & Joy, respectivamente. Incluso el dúo mexicano de pop conoció la pieza, lo que propició un ameno encuentro entre los artistas.

Parte de estas piezas se pueden conocer en Atelier Percepción, una galería independiente ubicada en el número 29 de la calle Hidalgo en Centro Histórico de Querétaro, donde la autora actualmente expone su trabajo.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

La artista organizó la muestra Cronología de una Metamorfosis, a fin de que la obra se venda y ella pueda continuar su formación como autodidacta y financiar una estancia artística en Nueva York, Estados Unidos el próximo año.

La colección integra piezas que la artista realizó desde 2012 hasta la fecha, en la que se pueden encontrar pinturas al óleo, carboncillos, grafito sobre papel y grabados fotolitográficos; muchas ellas seleccionadas en concursos internacionales y bienales nacionales.

Cabe mencionar que Diana Carolina cuenta con su propio estudio, un lugar acogedor que ha llamado el Patio de las Musas y que es custodiado por su hermoso gato, Mukti, cuyo nombre en sánscrito también quiere decir “liberación”, como su obra.

En ese lugar de libertad creativa, la artista comparte sus conocimientos en pintura realista con todas aquellas personas que tenga curiosidad e interés en aprender a pintar.

Para mayor información sobre la venta de obra y los cursos de pintura, enviar un DM en la cuenta de Instagram: @diana.carolina.lopez

Su colección en Atelier Percepción permanecerá vigente hasta el 15 de mayo.

Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

Más sobre la artista

Diana Carolina (Ciudad de México, 1982) ha estudiado en The New York Academy of Art y The Art Students League en Nueva York, Estados Unidos. Ha tomado workshops con reconocidos artistas internacionales como Eloy Morales, Max Ginsburg, Lee Price, Alyssa Monks y Natalia Fabia, entre otros.

Recientemente fue seleccionada con dos piezas en la Bienal Internacional de Retrato en el WMOCA en Wisconsin, Estados Unidos. En 2021 y 2022 seleccionada en MODPORTRAIT y sus obras fueron expuestas junto a artistas de todo el mundo en uno de los recintos más representativos del realismo, el MEAM en Barcelona, España.

Ha formado parte de la Colección Milenio Arte dirigida por la reconocida crítica de arte Avelina Lesper. En 2016 participó en el proyecto Luna, Sol, Dualidad con la pieza titulada Luna llena, la cual ha sido expuesta en el Museo de Arte Internacional del Barroco en Puebla y en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, en 2018.

Actualmente participa en el proyecto El Arte de la canción para el cual realizó dos dibujos a lápiz, expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo de Toluca.

Su trabajo ha sido seleccionado en Bienales Mexicanas como la Alfredo Zalce en 2016 y 2020, y la Bienal de Autorretrato Rubén Herrera en 2021.

En 2017 y 2021 fue preseleccionada con dos retratos en el reconocido concurso Figurativas por el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona, España. En 2017 seleccionada y distinguida con Mención Honorífica en Delusional: Jonathan Levine’s Search for the next great artist en Nueva York, organizado por la Galería Jonathan LeVine Projects.

Sus pinturas han sido expuestas en ciudades como Querétaro, Morelia, Puebla, Ciudad de México, Londres, Nueva York, Chicago, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Actualmente forma parte del colectivo artístico Poets&Artists dirigido por la galería 33 Contemporary con sede en Estados Unidos.