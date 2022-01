La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 6 al 9 de enero del 2022

Disfruta tu tiempo libre el fin de semana aún sin salir de casa. Aquí te compartimos varias recomendaciones para que te diviertas de manera virtual y en algunos casos presencial. Desde un concurso para recibir al Año Nuevo Chino del Tigre, hasta dónde comprar roscas de reyes, pero francesas. Además, una fiesta con cupo limitado para conmemorar a David Bowie y un par de talleres a bajo costo en los que estarás muy activo. ¡Toma nota!

CONCURSO DE DISFRACES POR EL AÑO NUEVO CHINO

Una de las fiestas más esperadas de China está por suceder: el Año Nuevo Chino conocido también como La Fiesta de la Primavera. Esta fecha marca el inicio de un ciclo y en la Ciudad de México se conmemora desde el 2017 con actividades organizadas por la Embajada de China, el Centro Cultural de China en México y el Gobierno de la Ciudad de México. ¡Participa!



Para sumarte a los festejos de manera virtual, te sugerimos entrarle al concurso de disfraces enfocado en el Año del Tigre, hay tres categorías distintas y se calificarán elementos y materiales decorativos alusivos a la festividad y el animal que corresponde; además, el uso de la bicicleta en el diseño, así como el desempeño y expresión en el video, que es el formato en el que debe enviarse. Para más detalles, visita concursofelizanionuevochino.com.mx

Cuándo y dónde

Registro del 6 al 15 de enero en concursofelizanionuevochino.com.mx

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/CulturaChinaenMexico

SAN ILDEFONSO VIRTUAL O PRESENCIAL

Si planeas visitar museos en tu tiempo libre, la recomendación es el Colegio San Ildefonso que actualmente mantiene opciones presenciales y virtuales, según sea tu preferencia, sin olvidar los cuidados y cubrebocas.



Por un lado, puedes hacer desde casa un pequeño vitral con papel celofán de colores o un libro carrusel, que incluso funcione como escenario de aventuras. Y finalmente, de manera virtual, está por comenzar el seminario en línea Comedia divina y comedia humana: de Dante a Boccaccio.

Pero sí decides ir al recinto, encontrarás entre sus exposiciones la de Lu’ Biaani: Toledo y la Fotografía, una colección fotográfica del artista oaxaqueño que, a decir del curador Alejandro Castellanos, “se despliega un modelo que va del propio trabajo fotográfico de Francisco Toledo hasta las imágenes de quienes han pasado una parte importante de su formación artística".



Cuándo y dónde

Todos los días de manera virtual en www.facebook.com/ColegioSanIldefonso; y de manera presencial de jueves a domingo en Justo Sierra 16, Centro Histórico.

Sigue la conversación en redes: @SanIldefonsoMx





CUMPLEAÑOS DE DAVID BOWIE CON HAMBURGUESAS

Si hay un lugar en la CdMx que evidencia su cariño y admiración por David Bowie es Indómita, Burger Social Club, tan solo es cuestión de ver el gran mural neón del Camaleón en una de sus paredes.

Para celebrar su natalicio que sería el 8 de enero, prepararon un festejo especial donde podrás ganar hamburguesas y chelas. Además, habrá DJ set The Best of Bowie + New Wave.

Reserva tu lugar y tómate la foto con el Starman, en lo que brindas con la cerveza artesanal que venden en el local.

Cuándo y dónde

8 de enero de las 14:00 a las 22:00 horas en Miguel Schultz 7, colonia San Rafael.

Sigue la conversación en redes: Instagram @indomita.burgers





TALLER DE DANZA Y DEFENSA PERSONAL

El Museo de la Mujer sugiere iniciar el año en contacto con todo tu ser; anímate a experimentarlo a través de un par de talleres, uno llamado Vivir el cuerpo desde el movimiento, que resulta incluso terapéutico; y también está el de Defensa Personal, con maestras especializadas, una en cinta negra, una abogada y otra psicóloga.



Ambos se imparten de manera virtual y a un costo accesible: menos de 100 pesos. Para más detalles, visita museodelamujer.org.mx/virtual/actividades

Cuándo y dónde

Todos los domingos de enero. Más información en recepcionmuseomujer@gmail.com

Sigue la conversación en redes: @museodelamujer

DÍA DE REYES CON BANQUETE FRANCÉS

Las celebraciones navideñas no culminan en diciembre, los primeros días de enero permiten decirle adiós de la mejor manera, con la Rosca de Reyes; pero si eso no es suficiente para ti, tal vez lo sea la Rosca de Reyes francesa o Galette des Rois, una torta de hojaldre cincelada y dorada en el horno. Suele rellenarse de diversas preparaciones, pero la clásica es de frangipane, una crema hecha de almendras dulces, mantequilla, huevos y azúcar.



Si te animas a probarla, en CdMx hay varias opciones, hechas en panaderías francesas y que respetan la receta tradicional, entre ellas, Le Petite Lola, obra del chef de la Trattoria della Casa Nuova (disponible hasta el domingo 8 de enero); o Ficelle que incluso sugiere una sidra para maridar. Disponible hasta finales de enero. Conoce más de este manjar en www.aderezo.mx

Cuándo y dónde

Hasta finales de enero. Más detalles en www.aderezo.mx

Sigue la conversación en redes: @aderezo_oem



Más recomendaciones para tus días libres? Escucha este podcast

Compártenos tus planes de fin de semana, utiliza el HT #LaSeñoritaEtcétera