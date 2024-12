FIL Guadalajara 2024: presentan colección que reeditada toda la obra de José Emilio Pacheco

Guadalajara. A 10 años de su partida, la obra completa de José Emilio Pacheco será editada por la Editorial Tusquets en la nueva colección Biblioteca José Emilio Pacheco, la cual fue presentada durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, donde fue recordado como como amigo, maestro y creador reflexivo.

“El mundo de José Emilio está tan caracterizado por la duda humana, por la necesidad de dudar como por el compromiso de solidaridad con aquello otro que le parece irrenunciable. El decía: 'El lugar de la duda sería entonces el territorio de la reflexión’. Él tenía una gran capacidad de admiración y de distancia, pero al mismo tiempo de comprometerse con la escritura, dijo el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y amigo cercano de Pacheco durante la presentación.

“La escritura, en su conciencia, es un esfuerzo laborioso, es una manera de valorar la importancia de la forma, pero no de renunciar al sentido que hay debajo; es un sentido que no tiene que ver con soluciones fáciles ni míticas, sino con el esfuerzo de la reflexión a la hora de plantearse sus relaciones con un mundo que nunca tiene calma”, agregó.

José Emilio Pacheco fue un narrador experimentador

Hasta ahora, en narrativa los libros que están disponibles de José Emilio Pacheco son las compilaciones de cuentos El viento distante (1963), El principio del placer (1972) y La sangre de Medusa (1990), además de las novelas Morirás Lejos (1967) y Las batallas en el desierto (1981).

“Al mismo tiempo que cuenta una historia, José Emilio hace historia de la cultura y sobre todo de la Ciudad de México. Eso lo vuelve atemporal. Pero hay otro rasgo ejemplar en su narrativa —aunque también en su poesía—que es la experimentación de nuevas técnicas, nuevos modos de decir”, comentó la escritora Rosa Beltrán.

“Ahora que revisen de nuevo su obra en esta maravillosa biblioteca se van a dar cuenta de cómo esas pequeñas novelas son complejas pese a su aparente sencillez, por la forma de combinar los tiempos, de conjugar lo que acaba de ocurrir con algo que está ocurriendo”, explicó.

Poeta del movimiento y la violencia

En cuanto a su poesía, las obras disponibles son Los elementos de la noche (1963), No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969), El reposo del fuego (1966), Islas a la deriva (1976), Desde entonces (1979) e Irás y no volverás (1973).

Además de mencionar a la duda y su "pesimismo" o "catastrofismo", Luis García Montero destacó el paso del tiempo como una parte fundamental de la obra del escritor.

“En estos libros encontramos un mundo poético muy coherente, un mundo en movimiento como su mirada sobre la realidad. Movimiento que te hace instalar en la realidad con la conciencia del tiempo, del movimiento y el diálogo entre lo que desaparece y lo que aparece pues”, dijo García Montero, quien afirmó, como amigo que era de Pacheco, el poeta siempre se mostraba de buen humor y carismático. “Me cuesta creer que hayan pasado 10 años de la muerte de José Emilio, porque está uno conversando y dialogando con él”, dijo Montero.

A lo que agregó Rosa Beltrán: “Él era un gran pesimista, la impresión que tenemos de era de todo lo contrario. La impresión que tenemos de él es de un hombre optimista y con un gran amor por el mundo. Pero sólo los grandes optimistas son sumamente pesimistas, porque el humor es la forma de sobrevivir a lo que sería apabullante”, finalizó Rosa Beltrán.