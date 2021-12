FIL Guadalajara: Piden ser cuidadosos y proteger datos personales en posesión de terceros

Distinguir el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad en el tema de la protección de datos personales es la conclusión a la que se llegó en el diálogo “El derecho a la privacidad y el valor de los datos personales", el cual fue organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto de Transparencia de Jalisco.

Los ponentes coincidieron en que pocas veces los ciudadanos ponen atención a este tema de la protección de datos personales y dedican tiempo para leer los avisos de privacidad de cualquier negocio, oficina o prestación de servicios.

La ley establece que un dato personal es cualquier elemento que identifica o hace identificable a la persona, con lo que el panorama se amplía al nombre, imagen, rostro, huellas, número de teléfono, entre otra gran cantidad de referencias.

“Hoy en día, más con la pandemia hemos aprendido a vivir diferente, hoy para todos es muy claro que tenemos una vida real, pero también es real la vida digital”, señaló Josefina Román Vergara del INAI, quien destacó que generalmente nadie lee los avisos de privacidad de las plataformas porque se busca acceder a los contenidos lo antes posible, pero desde su punto de vista hoy en día los datos personales son más valiosos que el petróleo.

Mientras tanto, Linda Ornelas, especialista en el tema, detalló que las necesidades han crecido y con la pandemia en ochos meses la tecnología tuvo que cambiar de forma acelerada y adelantar procesos programados para 10 años.

En ese sentido, indicó que “hay datos en bancos, SAT, negocios, escuelas, en infinidad de lugares” y todas deben de tener mecanismos para protegerlos y cualquier “tratamiento debe incluir desde su diseño la seguridad. Los datos no son un recurso limitado, son cambiantes, no son exclusivos de una empresa, no se puede pagar con ellos”.

Destacó que en general no hay reglas de privacidad, ya que los datos se pueden reproducir de manera infinita en todas las empresas que lo requieren para dar un servicio o un producto.

El comisionado del ITEI, Salvador Romero destacó que se tiene poco conocimiento del valor de los datos personales e hizo la analogía con la aviación, al señalar que “cada que navegamos por internet, cada que usamos el teléfono celular, cada que usamos las redes sociales estamos dejando una estela gigantesca de datos personales, así como los aviones”.

Dijo que con el simple hecho de contar con un teléfono prendido, aunque no se use, registra los lugares a donde uno va, lo que se hace, las rutas, entre otras actividades incluidas las plataformas de entretenimiento.

“El gran reto es que tiene que conservar, cuidar esos datos personales y a la vez ser claros con el uso que están haciendo y esas empresas tienen un conflicto de interés, ya que por un lado el recabar la menor cantidad de datos personales para ellos representa un menor negocio”.

Es por eso que recomendó ser sumamente cuidadosos con todo esto y también destacó que la mayoría de los usuarios “entendemos el aviso de privacidad, pero casi nadie lo lee”.

Mientras que Gabriel Torres, director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destacó que los datos personales navegan por todos lados y se solicitan en todos lados de manera indiscriminada. En ocasiones, no se sabe lo que se hace con ellos, como ejemplo puso los fraccionamientos privados en donde los vigilantes piden identificaciones y regularmente es la credencial de elector a la cual le toman hasta fotografías y en ellas van todo tipo de datos.

Dijo que se requiere iniciar un proceso de autorregulación y la alfabetización digital “sobre todo de cara a la 5G (internet), a la cuarta revolución industrial y estamos a nada de entrar al 5G e internet de las cosas que ya no va a ser sólo la huella digital de la que hablaba Salvador, sino será todo, el refrigerador conectado al internet, la casa, las cámaras, todo” y esos datos circularán por internet.

