Dime qué bebes y te diré quién eres

Nuestro estilo personal es algo que siempre está en construcción y evolución, es como nos presentamos al mundo y siempre podemos agregarle cosas nuevas. Un detalle que siempre es una extensión de nuestra personalidad es nuestro signature cocktail.

Pensemos en Carrie Bradshaw quien impuso una tendencia alrededor del mundo, ya que pasó de ser un simple “girl’s night out” a “cosmos night out” por el Cosmopolitan el coctel perfecto para disfrutar con tus amigas o James Bond con el Martini que le sirvió el Dr. Evil y lo pidió “Shaken, not stirred” (sacudida, no agitada), ambos cocteles hablan sobre quién los toma y muchas veces nos recuerdan al estilo de una persona con solo pedirlos.

Rémy-Cointreau, compañía francesa dirigida por una familia cuyos orígenes se remontan a 1724, que pone especial atención en cada uno de los productos que crean las diversas casa que la conforman, convirtiéndose en uno de los grupos de mayor relevancia a escala mundial en la industria de vinos y licores, quiere crear una conexión entre las personas y el tiempo que es constante y el estilo también, por eso te quiere llevar a experimentar nuevos cócteles que fácilmente puedas hacer tuyos y que dejarán a todos los que te vean tomarlo con ganas de saber más sobre ti.

Spicy Margarita: Divertida, aventurera y con twist a lo clásico

Este coctel es para las que les encanta un clásico pero quieren subir el nivel de la experiencia. Agregar jalapeño y cilantro hará que tus papilas gustativas despierten y experimenten un poco de calor, hasta que se encuentren con el licor de naranja Cointreau (el ingrediente esencial), logrando que la flama entre en balance y no quieras hacer nada más que pedir otra ronda.

Spicy Margarita. Cortesía

Ingredientes:

· ¾ de onzas de Licor de naranja Cointreau

· 1 ½ onzas de Tequila blanco

· ½ onza de Jugo de limón fresco

· 2 Rodajas de jalapeño

· 2 Ramitas de cilantro

Modo de preparación:

1.- Agrega todos los ingredientes en un shaker

2.-Agrega hielo y agita hasta que todo esté bien frío

3.- Después colar el líquido en un vaso Old Fashion previamente enfriado

4.- Adornar con un jalapeño

Wild Rose Sours: Conocedora, asertiva e intrigante

Un Wild Rose Sours es para toda persona que busca experimentar con sabores poco comunes y que siempre presenta un aire de misterio y feminidad.

El jarabe de pétalo de rosas y el gin The Botanist -un gin creado a base de los 9 botánicos clásicos de la ginebra más los 22 botánicos autóctonos de la Islay en Escocia- son ingredientes que por sí solos son un sabor complejo y romántico, ahora juntos con la clara de huevo y un toque de jugo de limón, intrigarán a tu paladar y a todas aquellas personas que te vean disfrutarlo.

Ingredientes:

· 1 onza Gin The Botanist

· ½ onza de Jarabe de pétalo de rosas

· ½ onza Jugo de limón fresco

· ½ onza Clara de huevo

Modo de preparación:

1.- Agregar los ingredientes a un shaker y mezclar

2.- Agregar hielo al shaker y mezclar de nuevo para enfriar

3.- Colar doble a una copa

4.- Adornar con una flor entera

Polanco: Formal, fuerte y siempre independiente

El Polanco es para todas aquellas que disfrutan los sabores definidos y siempre son líderes de su estilo y círculo. Este cóctel es una representación exótica de un Old-Fashioned en la cual Rémy Martin XO se combina a la perfección con sabores de naranja y un toque de limón fresco.

Ingredientes:

· 1 ¾ oz Cognac Rémy Martin XO

· 1 Cubo de azúcar parda

· ⅓ oz Agua Mineral

· Limón Fresco

· Naranja

· Bitters de naranja

· Hojas secas de ruibarbo

Modo de preparación:

1.- Agregar un cubo de azúcar parda a ⅓ oz de agua mineral y agregar pizcas de bitters de naranja

2.- Vertir 1 ¾ oz de Rémy Martin XO sobre un vaso con hielo

3.- Mezclar gentilmente y servir decorado con una rodaja de limón, naranja y ruibarbo seco





