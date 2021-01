Habrá misas por el Día de la Candelaria

La iglesia católica celebra la Fiesta de la Presentación de Jesús conocida como “De la Candelaria”, cada 2 de febrero, fecha en la que se acostumbra llevar imágenes del Niño Dios a bendecir durante las misas celebradas de manera especial las cuales congregan a cientos de fieles para cumplir con esta tradición.

Este año será diferente por motivos de la pandemia; por parte de la Parroquia de San Juan Bautista se llevarán a cabo Celebraciones de la Eucaristía en diferentes horarios tanto en la Parroquia como en el Santuario Diocesano, permitiendo solo el 25% de asistencia en las misas presenciales.

Los horarios son: 6:30 de la mañana, 8:00 a.m, 10:00 a.m. y 6:00 de la tarde en el Templo Parroquial, mientras que en el Santuario: 10:00 a.m., y 6:00 p.m., anunciando que la misa de las 8 de la mañana será transmitida por Facebook de la Parroquia, invitando a la feligresía a “quedarse en casa” y seguir desde ahí, en familia, la transmisión.