Hay Festival Querétaro arranca con formato híbrido

El Hay Festival Querétaro, en su sexta edición, regresa a los escenarios presenciales tras un año de pausa por la pandemia. De las poco más de 80 actividades del programa general, el 20 por ciento se realizará de manera física bajo un protocolo sanitario estricto con la apuesta de reactivar la vida cultural sin soltar la ventana digital que en 2020 sostuvo el encuentro literario.



Izara García, coordinadora del Hay Festival para América Latina, está convencida que se pueden realizar actividades presenciales siempre que se respeten los protocolos sanitarios que en este caso serán más rigurosos, como la medida constante de CO2 en cada sede y la sanitización de los espacios al finalizar todas charla, además de las ya conocidas medidas como el uso permanente del cubrebocas.

“Sí creo que es posible hacer actividades presenciales con el cuidado necesario, claro no serán como antes del 2019 pero sí hay posibilidad de disfrutarlas porque en este año hemos aprendido a cómo cuidarnos”, refirió en entrevista sobre el encuentro que se realiza del 1 al 5 de septiembre próximo en Querétaro.



Además de la apuesta presencial, García señaló que la plataforma digital, que el año pasado mostró gran alcance al tener en una sola charla más de 300 personas, se conservará para quienes aún se sienten inseguros de salir y para quienes por otras razones no pueden asistir físicamente.



Así, el 80 por ciento de las actividades se transmitirán, en su mayoría, de manera gratuita, por la página web y redes sociales del Festival e incluso algunas tendrán trasmisión por radio y televisión pública de Querétaro. “Independiente de la pandemia, no podemos olvidar que hay gente que todavía no tiene internet en casa, por eso hicimos un convenio con un medio local para hacer transmisiones de algunas charlas”, acotó García.



En esta edición el programa tendrá a 170 ponentes de 19 países. Desde los Premios Nobel, Joseph Stiglitz (Economìa, 2001), Svetlana Alexiévich (Literatura 2015), Esther Duflo (Ciencias Económicas, 2019) y Le Clézio (Literatura, 2008); hasta novelistas internacionales como Muriel Barbery, Javier Cercas, María Dueñas, David Grossman, Hervé Le Tellier, Amin Maalouf, Pilar Quintana, Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, entre otros.



“Para este año la apuesta es muy precavida, respetando la legislación de salud vigente que sabemos que la nueva normalidad continúa y nos toca adaptarnos. Nos parece importante ahora que ya entendemos un poco más cuales son los puntos importantes de la pandemia como la higiene, las respetemos pero al mismo tiempo el objetivo del proyecto es ser un evento accesible y llegar al mayor número de personas, entonces tendremos grandes nombres como Juan Villoro, Javier Cercas, Pilar quintana, autores de Alemania, hablaremos de ciencia, de México, temas para niños”, describió García.



En la programación presencial estará David Foenkinos en conversación con María Luisa Sosa Delgado; Hervé Le Tellier junto con Yael Weiss; la presentación del documental El tema, seguido del coloquio con Yásnaya Aguilar y Mina Morsan sobre cambio climático. Todas las actividades físicas tendrán transmisión digital



Por la pantalla virtual se presentarán Javier Cercas en conversación con Emiliano Monge; J.M.G. Le Clézio con Julián Herbert; David Grossman en entrevista con Guadalupe Nettel; Svetlana Alexievich en una conferencia magistral con Mariana Katzarova, entre otras presentaciones que estarán disponibles en la página web del festival www.hayfestival.com hasta el 19 de septiembre.



“Si hay una complicidad que se desarrolla en persona ¿que no se puede replicar al cien por ciento en las pláticas digitales?, lo que estamos haciendo en zoom es maravilloso y nos mantiene conectados, pero cuando haces una conversación en persona las simples miradas dan lugar a otras reacciones; entonces si podemos hacer ambos formatos, lo haremos; presencial con todos los cuidados y seguiremos en lo digital porque es una experiencia muy amplia”, concluyó.