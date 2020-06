Hay Festival reflexiona sobre la equidad de género en la pandemia

Hay Festival comparte, a través de su página de internet, una charla con la abogada española Miriam González Durántez, quien reflexiona sobre el liderazgo femenino durante la pandemia, y revela tabús que deben ser erradicados.

Algunos de los datos que brinda la experta en derecho de la Unión Europea y fundadora del proyecto Inspiring girls, destacan que el 75% de los profesionales sanitarios en el mundo son mujeres, lo que las hace estar más expuestas ante el Covid-19, sin embargo, no son las que toman las decisiones, pues solo el 25% de ellas ocupan un puesto directivo en las instituciones sanitarias.

Cultura Gael García Bernal visitará Querétaro al asistir al Hay Festival 2020

Abundando en el tema de la pandemia, señala que este fenómeno que ha azotado al mundo, también ha fungido como un gran expositor de tabús, y es que con base en datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres realizan 2.6 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que sus parejas masculinas. En promedio, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las mujeres dedican mil 428 horas –al año– al trabajo doméstico no remunerado, lo cual es un indicador de que esta labor debe ser más equitativa, ya que no se trata de un hobby.

Luego del planteamiento sobre la equidad de género, González Durántez se suma al llamado para construir una sociedad mejor y más justa, que sea funcional para hombres y mujeres, por igual.

Local Rebasó Hay Fetival meta de asistencia

Finalmente, para quienes estén interesados en abundar sobre este tema, podrán enviarse preguntas al sitio del Festival, mismas que el próximo 27 de junio serán respondidas por la experta.

(Con información de Hay Festival).