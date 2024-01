Héctor Soberón encabeza elenco de “Prisionera del lente”

El actor y director, Héctor Soberón, visitó San Juan del Río con la intención de promocionar la película “Prisionera del lente”, en donde además de ser el protagonista, realiza a dos personajes completamente opuestos.

“Es un doble personaje que afortunadamente me tocó interpretar. Fue muy difícil porque son dos psicópatas, uno es Darío, que es sumiso y se dedica a la fotografía, y es el que atrae a las víctimas. El otro que es Cristofer, el asesino, y tienes que marcar la diferencia, pese a que son gemelos”.

El thriller “Prisionera del Lente”, relata la historia de una joven que disfruta de publicar sus fotos en redes sociales con la pretensión de ser una modelo reconocida, pero es contactada por un supuesto fotógrafo que la invita a una sesión fotográfica. Al llegar a la locación todo parece normal, pero poco a poco se empieza a develar el macabro plan de abuso y tortura contra ella, situación de la que intentará escapar.

El reto más grande que tuvo fue hacer la diferencia entre los dos personajes, que cuando la gente viera a cada hermano, pudiera distinguirlos, en la manera de hablar o de moverse. Además, tuvo solo 3 semanas para preparar el perfil psicológico de su personaje, para lo cual se apoyó de ver seriales asesinos.

“Un actor puede proponer, pero el director tiene bien delineado a los personajes, así que yo le dije que me diera herramientas o elementos para agarrarme de ahí. En la manera de la interpretación, me adentré a lo más oscuro del ser humano, y tocar esas fibras sensibles, de las personas que no tienen remordimiento de conciencia y ver que existen personas así, es muy difícil, y eso es lo que van a encontrar en la película”.

Un rostro conocido de la televisión mexicana. Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Héctor Soberón afirmó que la película retrata lo que pasa en las redes sociales y las nuevas interacciones que tienen los jóvenes en el mundo virtual. La situación a la que se enfrenta la protagonista, podría sucederle a cualquier joven.

“Yo como padre de familia, siempre he dicho que hay que estar al pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos y de apoyarlos en todo momento. Debemos estar presentes en lo que están haciendo o a quienes pueden conocer a través de un aparato, porque no sabes a quién vas a estar conociendo y a lo que te puedes enfrentar”.

El estreno oficial será el próximo 25 de enero, y será a nivel mundial y en toda Latinoamérica, llegando a países como Estados Unidos, España, Francia e Italia.

OPORTUNIDADES EN EL CINE

El también conductor de televisión, estará estrenando el próximo 27 de febrero, la película “El Halcón”, producción que grabó en Tijuana, y en la que repite como villano.

“Últimamente he estado haciendo puros antagonistas. Me ven buena onda, pero cuando ven el giro de que soy el villano, cínico, irrespetuoso y soberbio, cambia la perspectiva”.

Para Héctor Sobrerón la televisión ha sido importante en su carrera porque le ha dado proyección, el teatro le ha proporcionado las tablas, pues “ahí se forja un actor y se desarrolla tu capacidad de improvisación” afirma, pero el cine es el medio que te hace inmortal.

“En un principio el cine estaba acaparado por los Bichir o los Charolastras, pero hay muchos actores que estamos buscando una oportunidad. El cine mexicano ha crecido, a pesar de que no hay tantas oportunidades, porque te dicen, eres de televisión, no sirves, pero si servimos, somos actores. Nos tienen encasillados por los melodramas, porque cambiamos de la alegría a la tristeza en segundos, porque es la escuela que traemos. Yo pediría que volteen a vernos, que nos den esa oportunidad de demostrar que somos histriones y que tenemos la capacidad para hacerlo cine”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores, por estar al pendiente de lo que hace, pues su trabajo lo realiza con pasión y entregado al 100%, y aconseja a los jóvenes que quieren ser actores, que estudien siempre.

“Este es un trabajo de resistencia, de tolerancia, de crear una coraza. Que no se decepcionen a la primera de cambio, que aprendan del fracaso, porque te van a cerrar mil puertas, pero te van a abrir 7 mil más. Que todos los sueños se pueden alcanzar siempre y cuando sepas que estás buscando en la vida, que este trabajo es de respeto, sacrificios y que todo momento tienen que estar presentes, si eso lo mantienen en claro, les va a ir muy bien”.