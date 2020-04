Hoy la conferencia del Dr. Gatell estará dedicada a las y los niños

En su conferencia de hoy, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell responderá a las preguntas de las y los niños que participaron en la dinámica “Pregúntale al Dr. Gatell”, la cual consistió en el envío de un video de hasta 30 segundos, o un dibujo, donde externaran al especialista cualquier duda sobre el Covid- 19, o compartieran su experiencia durante la contingencia sanitaria.

De los trabajos participantes, que fueron recibidos el pasado 25 y 26 de abril, solo se presentarán 20 en la transmisión, la cual se desarrollarán en torno a esta dinámica, por lo que no habrá un reporte en vivo sobre el avance de la pandemia en el país.

Local Niños que luchan por ganarse la vida

“Es necesario informar con la verdad a niñas y niños, que sepan la razón del llamado `quédate en casa´, y que la epidemia de Covid-19 es una situación pasajera”, afirmó López- Gatell, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

En el mismo, aseveró que las y los pequeños son muy sabios y tienen la sensibilidad para detectar las situaciones de peligro, entonces “es importante que los padres y madres no los atemoricen, que les digan completamente la verdad, que sepan ellos lo que están viviendo (…)Ellos pueden encontrar confianza si se habla con naturalidad de esto en casa, y se ve que es una situación que, desde luego, implica necesariamente tomar precauciones [como] no salir de casa, ¡quédese en casa, por favor! , y ayude a que los niños se queden en casa… pero que no sea una experiencia que vivan con miedo”.

Además, señaló que es importante que las y los pequeños hablen de lo que sienten, de sus temores, hay que “escucharlos con mucha atención y mucho respeto para poder aprender de lo que ellos están viviendo”.

Cultura ¡Exprésate con Barroco!

Para más información sobre esta dinámica ver en http://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos , un apartado especial dedicado a las y los niños. #QuédateEnCasa este #DíaDeLaNiñaYElNiño