Inauguran “Contexturas”, exposición inclusiva

La artista visual Laura García presentó en la galería Restituto Rodríguez Camacho del Portal del Diezmo su obra denominada “Contexturas”, una exposición enfocada en obras 3D.

Esta es una exposición interactiva, donde el visitante puede tocar cada pieza, estirarla, estrujarla y olerla. Está inspirada en los macro y microorganismos y es para todas las personas, incluidas las personas con capacidades diferentes.

“La exposición Contexturas es una instalación interactiva para no solamente las personas que pueden ver si no otras capacidades. Es textil y táctil y la idea es la apropiación de patrones y texturas de la naturaleza” aseguró Laura García.

Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, Laura estudió la Licenciatura en Artes Visuales, en donde decidió inmiscuirse en las artes digitales y las artes plásticas. Le gusta el modelado en 3D, la instalación, la escultura de materiales textiles y el trabajo con la cerámica.

“Con esta exposición pretendo retomar la naturaleza en el arte, a través de otros detalles, como observar y apreciar una naranja podrida. Ver los patrones en la naturaleza que también tienen belleza”.

Este año participará también, en una exposición colectiva de mujeres en el Centro de Arte Bernardo Quintana, en donde participara con una escultura cuyo tema principal es el cuerpo femenino.

“A mí me interesa llevar esta pieza a muchos lugares. Ya había venido a trabajar a San Juan, pero no tenía oportunidad de conocer sus centros culturales y me parecen increíbles”.

La exposición está enfocada a las personas que no pueden ver y que tienen diferentes capacidades y estará disponible hasta el 12 de junio: “Todos son bienvenidos, niños, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad. No solo verla, tocarla y hacerlo sin límites, es para venir a divertirse”.