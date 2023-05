Iván Farías y la máscara perdida 

El narrador y crítico de cine, Iván Farías, visitó la ciudad de San Juan del Río con motivo del “1° Encuentro de Novela Policíaca”, para la presentación de su libro “El misterio de la máscara perdida”, que se llevó a cabo en el Foro del Portal del Diezmo.

La novela narra la historia de Guillermo Garmabella, un ex policía que se embarca en la búsqueda de un objeto de culto para el deporte de la lucha libre, en compañía de Úrsula, con quien recorrerá los barrios de la Ciudad de México para encontrar la máscara perdida y venderla.

Literatura Desde San Juan, el boom de la novela policiaca

“Yo pienso que cada ciudad tiene su magia y su momento, y me gusta recorrerlas. Muchas veces he venido a San Juan del Río y es como un descanso que tomó como chilango por acá. Tengo una guía negra en la ciudad de México, todo relacionado con libros y películas, pero siempre hay cosas curiosas de cada ciudad que no las vemos” fueron las palabras del autor.

Durante el conversatorio, Iván Farías estuvo acompañado del escritor Juan Ramón Ríos, y de Felipe Cabello, quien encabeza el colectivo Capa Roja, responsables de la organización del encuentro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al finalizar la plática, la directora de cultura Aleyda Andrés Ibarra, entregó sus reconocimientos a los participantes, y el público se acercó con el autor para la firma de libros y tomarse la fotografía, entre ellos estaban algunos de los luchadores de la Arena Fátima.