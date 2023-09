Joel Cruz y su lucha por la defensa del son

Joel Cruz Castellanos, integrante de la agrupación “Los Cojolites”, comenzó a tocar la jarana a la edad de 10 años. La música de su pueblo, Santiago Tuxtla, Veracruz, siempre ha sido una puerta y una ventana para expresarse e interactuar con el mundo.

“Comencé a tocar en las fiestas de diciembre, que se celebran con jarana y paseamos al niño dios por las calles. Uno aprende a tocar para acompañar a la familia y se me dio fácil. Luego mi mamá me inscribió en los cursos de la casa de la cultura, con el maestro Pablo Campechano, quien una vez que nos graduó nos invitó a participar con él. En esa época casi no había niños tocando y el convivir con gente tan mayor demandaba mucha seriedad”.

Cultura Encuentro de creadores de “Revistas y Fanzines”

Con el paso de los años, se incorporó a tocar con la familia Vega, después en “Los pájaros del alba”, para finalmente llegar a “Los Cojolites”, agrupación que nació en 1995, como parte de un proyecto que planeaba recuperar las expresiones culturales de los antiguos pobladores de Cosoleacaque, que significa “en el cerro de los Cojolites”.

“Pero también nos fuimos metiendo en el trabajo comunitario. Además de dar conciertos en distintas partes del mundo, recuperamos repertorios, hacemos trabajo en torno a instrumentos, intentando visibilizar a personas que no están en las redes sociales y que tienen un universo oculto. Intente estudiar música, pero el trabajo es muy demandante. Es bien difícil vivir de la música, pero es un trabajo muy bonito, lleno de muchas ganancias, que no son monetarias, pero sí espirituales”.

Su trabajo en las comunidades lo mantiene feliz, y lo hace estar en sincronía con la tierra. La música también le da la sensación de no estar solo, porque al tocar sus instrumentos, se siente acompañado de sus maestros y de su comunidad. Suele tocar las guitarras grandes como las leonas, las medias guitarras, y la jarana, además del violín tuxtleco, su favorito.

EL SON JAROCHO

El pasado 15 de septiembre, Joel Cruz, visitó San Juan del Río para participar en el fandango que organizó el colectivo Cacomixtle, además de realizar un taller enfocado en el repertorio de sones, que no han tenido la suerte de ser populares, como “La bamba” o “El colas”, y que considera una fijación personal.

“En San Juan del Río he visto una transición hacia un proceso enfocado en construir una comunidad a partir de la cercanía a esta música que, aunque no es de este estado, ha encontrado tierra fértil para que crezca y se reproduzca. En el taller se recuperan repertorios que se han quedado más ocultos en nuestras comunidades, que forman parte de la celebración muy al interior de nuestros pueblos o que son sones, que se dejaron de tocar hace 40 años y que son parte de colecciones que se grabaron en esa zona”.

Joel Cruz Castellanos, es creador y colaborador del Centro de Documentación del Son Jarocho, creado en 1999, como un espacio para conservar, difundir y salvaguardar la cultura del Sur de Veracruz. Algunos de los talleres que se imparten son jarana, canto, versada, cajón peruano, pandero y quijada, telar de cintura, bordados y tejidos, entre otros y que están diseñados para todos los niveles.

“La mayoría de los sones del repertorio, los he conocido a través de la base de la investigación de la región de donde yo vengo: Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco. Algunos de los sones que hemos recuperado son “El zopilote”, “El sapo”, “El fandangito”, “La tuza”, “Los enanos”, “El capotín”, y “El torero”, que solo se tocaban ahí. A raíz de esa certeza, me puse a pensar que las demás regiones del Sotavento tenían su repertorio”.

También te puede interesar: Ganadores de los Juegos Florales Nacionales hablaron sobre la escritura

Y ahí comenzó su investigación, preguntando, consultando las colecciones, indagando en el centro de documentación y en los acervos en movimiento, un material que surgió en la Fonoteca Nacional y que se considera la gran enciclopedia de grabaciones que se hicieron en Veracruz desde los años 60 y hasta nuestros tiempos.

“No solo lo hago yo, es un esfuerzo colectivo que hacemos muchas personas para que esta música regresé. En cada región hay personas haciendo lo mismo. Hasta el momento hemos recuperado entre 20 y 25 sones”.

Para Joel, el son jarocho es una parte de la historia de la música en México, y tiene una conexión muy profunda de la música que va desde Michoacán hasta el sur, pero también es cultura viva, es una identidad que se reinventa y que ayuda a configurar el futuro

“Es importante que nuestros trabajos se vayan acercando, tanto el que hacemos en Veracruz y en San Juan del Río, con las ramificaciones que se vayan dando, y el son nos ha dado una plataforma común, sin el son no hubiera llegado a San Juan del Río”.





EL GRAMMY Y SU FUTURO EN LA MÚSICA

El integrante de “Los Cojolites”, se ha dedicado los últimos años a la composición de la música en el cine, de la mano del mexicano Leonardo Heiblum, con quien ha trabajado la música de las últimas películas de la cineasta Tatiana Huezo. Ha grabado con la compositora estadounidense Patti Smith y tiene una colaboración pendiente con el cantante español Muerdo. Su próxima participación es la música de la nueva película de Pedro Páramo, que saldrá el año que viene, además de sus proyectos personales.

“Me gustaría aterrizar el trabajo documental que hemos hecho, en una grabación, donde se resuma la investigación de sones antiguos, afinaciones e instrumentos. Tengo también un proyecto desde hace 10 años en donde recuperamos el violín tuxtleco, que es un violín que solo se toca en mi zona, pero intentándole dar una refrescada. Quiero hacer un disco didáctico que contenga los sones, y un libro en donde cuente como son las afinaciones de la jarana o las pisadas que use, y que pueda estar en internet”.

El pasado 5 de febrero, la artista Natalia Lafourcade, ganó dos premios Grammy, por el álbum “Un canto por México. El Musical”, en el que rinde tributo a la música mexicana, y en el que participaron “Los Cojolites”. Joel Cruz fue parte de ese proceso creativo y si bien, no demerita la distinción, considera que hay cosas más importantes a tomar en cuenta.

“Es una experiencia muy bonita, pero creo que está sobrevalorada. Reconozco que se convierte uno es una persona muy visible, sin embargo, nosotros nos desarrollamos en un espacio donde hay personas que no saben que son los Grammy, y en ese sentido no quiero sonar como que los estoy desvalorando, pero para mí, más allá de la premiación, está el proceso creativo con Natalia, la interacción, el preparar el concierto por varias semanas y el ámbito creativo que vivimos”.