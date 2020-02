La Carambada, personaje de leyenda

Entre las leyendas que se cuentan de nuestra ciudad, existe la de Leonarda Martínez apodada “La Carambada” mítico personaje de la que se cuentan sus hazañas como famosa asaltante nacida en 1842; era un tipo “Roobin Hood”, ella robaba diligencias de oro para regalar a los pobres; sobre ella se dice que fue dama de compañía de Carlota y Maximiliano, que estaba enamorada de José Joaquín Ortiz, un capitán francés quien fue tomado prisionero y fusilado, pero por quien ella antes, pidió el perdón que le fue negado y que en venganza fue quien dio a don Benito Juárez a beber la hierba “veintiunilla”, quien después de 21 días falleció de una angina de pecho.

Entre los textos que se han escrito sobre ella, don Joel verdeja Sousse publicó “La Carambada Realidad Mexicana” en el que cita “… Carambada no es una Dama de las Camelias ni una Santa, es una heroína como Judith, es una gloria de mi raza… No es la pálida belleza que al mundo inspira compasión, no, es la entereza de la raza que, armonizando carácter y esbeltez, ha logrado encarnar en la esplendorosa simetría de una forma perfecta de mujer…”

“… Alguno que la vio apealar y tirar manganas, dijo que era una muchacha del rancho de la Punta y que su nombre era el de Leonarda, pero un viejo de Arroyozarco aseguró que le había visto nacer en San Juan del Río el día de Nuestra Señora del Carmen…”