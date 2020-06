La Gaviota Teatro estrena en la web "Desde el olvido"

Alguno de ustedes se ha preguntado, ¿qué es lo que ocurre al interior de los teatros durante esta contingencia sanitaria?, pues hoy esa pregunta será respondida en “Desde el olvido”; una obra de objetos y títeres escrita por el dramaturgo, Raúl Eduardo Ángeles Flores , quien junto con La Gaviota Teatro llevará esta mágica historia hasta la comodidad de tu casa.

La transmisión de estreno se realizará a las 19:00 horas, a través de la página oficial de Facebook de esta compañía, en la que se podrán apreciar las actuaciones especiales de los fundadores, Lupita y Guillermo Smythe, así como de Raúl y Jorge Smythe, actual director de la agrupación.

“Desde el olvido” centra su argumento en el inicio de la contingencia sanitaria: “los teatros cierran, el público y los actores han dejado de asistir. En la bodega del teatro, los títeres y los objetos se empiezan a preocupar, ellos no saben nada de pandemias, no leen las noticias, no escuchan la radio y no ven la televisión, su único contacto con el exterior es durante las funciones, a través de las sonrisas y miradas del público, las cuales han dejado de ver. Se preguntan si hicieron algo mal. El silencio pronto los lleva a recordar los ‘buenos tiempos’, anécdotas divertidas y otros encuentros amorosos con la ficción. Pronto se les ocurre una idea: crear el espectáculo más hermoso, por si el público decide algún día regresar tener algo que presentarles, y que nunca más los vuelvan a olvidar”, se puede leer en la descripción del proyecto.

Junto a las compañías queretanas El Sótano, La Fábrica y Corral de Comedias, La Gaviota Teatro resultó beneficiada con el apoyo a “Espacios Escénicos Independientes en Resilencia”, que la Secretaría de Cultura Federal lanzó para promover durante la crisis sanitaria, la creación y desarrollo de estrategias de preproducción, ensayo y presentación a través de medios digitales.