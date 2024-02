La mirada de Irais Sánchez | Unen sus voces con son jarocho

Al ritmo del son huasteco, Sara, Getsemany y Arleth comparten algo en común, el gusto por el son huasteco, pues al ser cada una de las diferentes partes de la sierra queretana crecieron escuchando música tradicional y lograron formar el trío “Corazón de mi sierra”.

Sus caminos se cruzaron cuando cada una decidió emprender un viaje hacia Querétaro capital para comenzar sus estudios superiores, fue así que conocieron la comunidad del son jarocho quienes se reúnen para compartir la música, baile y amistad; por la región de la que cada una venía, Sara de Cadereyta, Getsemani de Pahuatlán y Arleth de Peñamiller traían el conocimiento del son huasteco, pero al llegar a Querétaro lo más cercano que encontraron fue el son jarocho; así fue como fueron uniendo cada una sus conocimientos al tocar en fandangos, pues se complementaban muy bien para tocar.

Gracias a los fandangos, cada una fue desarrollándose en lo que más les gustaba, Getse comenzó a tocar violín, Arleth la quinta huapanguera y Sara la jarana huasteca, así fue como el año pasado tuvieron su primer presentación en la Feria del Maíz.

En palabras de Sara, “en la música tradicional explorar tu voz es complicado porque en este sistema patriarcal el quedarse callada es costumbre, hay un montón de cosas importantes que podemos decir, para mí fue como un viaje estar descubriendo las posibilidades de mi voz, justamente porque la comunidad me abrazo bastante y no había problema si desafinaba o me equivocaba en algún verso.”

Desde cantinas en el centro, plazas, la proyección y el disfrute de la música ha hecho que este trío se dé a conocer y tenga el cariño del público de cada lugar en el que tocan.

A pesar de que varios municipios del estado están en la zona serrana, esta música tradicional no tiene mucha difusión o talleres en los cuales se pueda desarrollar este tipo de música, sería importante apostar por el son huasteco o el huapango dentro de la ciudad.