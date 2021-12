La mirada de Miriam Martínez | El rap cholero en Querétaro

Ser cholo es mucho más que andar pelón, calzar Nikes o vestir unos Dickies. Ser un cholo y rapero es mantener la identidad forjada por vivencias de la calle, cuidar una imagen y sobreponerse un estilo de vida.

Delincuencia Mexicana 13 (DM13), una agrupación queretana conformada por “homies” (amigos) de distintos barrios de la capital que para ellos, hacer música significa una inversión de diferentes cosas como “feria” (dinero), tiempo, dedicación, talento y sacrificios con la familia. Para hacer rap real, dicen, tienes qué ser callejero.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Dreamer tiene 15 años adentrado en el mundo del rap cholero. Los primeros 10 le batalló, no monetizaba, al contrario, todo era inversión pero ahora ya vive de “esta madre” (el rap). Él dice que “para ser un verdadero rapero antes que te reconozcan la música te tienen qué reconocer en la calle”.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

A diferencia de algunos de los raperos comerciales “ellos no tienen un barrio con el cual crecieron, ellos se brincaron los 13 segundos de chingadazos, ellos no la sufrieron; ellos ya están grabados con disqueras en donde ya no son dueños de su música. Lo que otros raperos cantan, nosotros lo vivimos de calle.”

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Chuco, otro integrante de la agrupación, tiene una trayectoria de 7 años en los que se ha ido incorporando en lapsos. La música la trabajan en sus tiempos libres, después de sus actividades del día a día. La mayoría de lo que escriben son anécdotas que les han pasado, “pato aventuras” o vivencias callejeras. Para él hacer rap significa que el público se entienda con su música y se identifiquen con sus letras.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Cuidar su imagen es otra de las principales cosas que los construyen como raperos choleros. “No nos salimos del cantón si no salimos bien planchados”. Todos los días pero especialmente antes de cada presentación cuidar su apariencia representa una obligación propia. “Planchas tu ' garra ' (ropa), me aviento entre una hora o hora y media. Yo luego he tenido broncas con mi “jaina” (pareja) que luego me dice ' yo te plancho ' y le digo ' no no no me le vayas a hacer doble línea a mi pantalón, sácate a la chingada, yo lo hago '. También me gusta un chingo la ropa oscura y también me dice ' yo lo lavo ' y le digo ' no ', entonces yo lo lavo a mano y de noche para que no me lo decolore el sol” nos platica Dreamer.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Pandilleramente hablando se reconocen como antisociales pero involucrados en la música consideran prestarse a compartir sus anécdotas ya que su primer preocupación es el público “es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último crítico que te debe de importar. Si no los respetas y no sabes ser agradecido, en realidad no haces rap”.

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Para DM13 su estilo Cholero Rap habla del barrio, carnalismo, el trece, los choleros, los Dickies, los Nikes, lo pelón, la raza, cultura, aztecas, revolución. No consideran como un defecto sino un estilo de vida. “Nos falta reconocimiento de la gente en la calle. Les da 'culo' (miedo) la apariencia. Si se arrimaran, si vieran la realidad de lo que uno vive o hace no pensarían o hablarían de la manera en que hablan”.