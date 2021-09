La ópera de Nueva York inaugura temporada poscovid con primera obra de un compositor negro

Tras un año y medio cerrada debido a la pandemia de covid-19 y meses de disputas laborales con sus músicos y el personal, la Metropolitan Opera reabre la temporada este lunes, por primera vez en la historia, con la obra de un compositor negro.

El templo de la ópera presenta "Fire Shut Up In My Bones" (El fuego penetra en mis huesos), de Terence Blanchard, un trompetista de jazz y compositor de cabecera durante tres décadas del director de cine Spike Lee.

Cuando se anunció por primera vez su puesta en escena en 2019, nadie imaginaba que algún día "Fire" llegaría a Manhattan.

Pero los meses de protestas del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importa) que dieron la vuelta al mundo en el verano de 2020 dieron al proyecto una nueva importancia.

En los 138 años de vida del Metropolitan Opera, nunca se había presentado una ópera de un compositor negro, y la reapertura del MET con el trabajo de Blanchard es toda una declaración de intenciones.

El avance "me supera", dijo a la AFP el ganador de un Grammy y nominado a los Oscar cuando el Met anunció que produciría "Fire."

"Dice mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país; qué está ocurriendo en el mundo del arte... y el mensaje que envía" añadió Blanchard.

"Fire", que se estrenó en St. Louis (Misuri), es su segunda ópera.

Está basada en las mordaces memorias de Charles Blow, un columnista del diario The New York Times, en las que cuenta cómo de niño transitó hacia la edad adulta en el sur profundo de Estados Unidos, mientras lidiaba con el racismo, la sexualidad y el abuso.

Blanchard, de 59 años, es un hombre del espectáculo: ha compuesto la banda musical de decenas de películas y ha trabajado con artistas como Herbie Hancock, Dr. John y Stevie Wonder.

Las 3.800 plazas del Met reabren tras meses de acaloradas discusiones laborales, una disputa que amenazó con hacer descarrillar el primer show de la casa de la ópera.

A finales de agosto, la orquesta alcanzó un acuerdo con la dirección, que incluye reducción de salarios para los músicos con la promesa de que los recuperarán cuando los ingresos lleguen al 90% del nivel prepandemia.

Todos los asistentes así como el personal y los miembros de la orquesta y del coro deben mostrar el carnet de vacunación contra el covid-19 en la temporada 2021-22.

El resto de la temporada del Metropolitan Opera presentará a Verdi, Mozart, Wagner, Stravinsky y Puccini.

La representación de "Fire" está prevista hasta el 23 de octubre.

"Tengo la sensación de que va a ser un punto de inflexión y no porque se trate de mi", dijo Blanchard dijo a la AFP de esta histórica representación.

"Simplemente porque es lo que es".