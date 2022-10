La pianista Verónica Licea ofrecerá concierto de Canciones de España

La pianista Verónica Licea ofrecerá el concierto titulado “Canciones de España”, en el que se interpretarán obras de los compositores Isaac Albéniz, Enrique Granados y Joaquín Turina.

El concierto se llevará a cabo el 8 de octubre a las 13:00 horas en el Museo Regional de Querétaro, los boletos tienen un costo de 150 pesos y pueden conseguirse en taquillas el día del evento, o también a través de eventbrite.com.

Verónica Licea, quien desde hace varios años se especializa en la música hispanoamericana, estará acompañada de la soprano Susana Azpeitia, quien pondrá voz a dichos temas españoles en los que se habla del amor, el dolor y la muerte.

“Son tres ciclos de canciones y cada ciclo se compone por varias piezas, el primero será “Seis baladas sobre textos de la Marquesa de Bolaños”, del compositor Isaac Albéniz, que a él se le conoce mucho por su obra para piano y esta pieza en especifico es menos conocida, porque es todo un ciclo de canciones. Seguimos con una selección de Enrique Granados, unas piezas que se llaman “La maja dolorosa 1, 2 y 3”, son temas que hablan de la muerte; y también tendremos “Poema en forma de canciones” del compositor Joaquín Turina, que son obras para piano solo y otras con canto y piano”.

La concertista especialista en música hispanoamericana, refiere la importancia de promover las composiciones realizadas en Hispanoamérica, la gran mayoría de estas, aún son poco conocidas entre la sociedad.

Por lo que dice, desde hace varios años se encarga de interpretar y difundir este tipo de composiciones, pues anteriormente también ha realizado conciertos para adentrarse en la música mexicana.

“Llevo varios años especializándome en música hispanoamericana, me gusta mucho y me enfoco en promover nuestra música, la que está en español, en otros conciertos he tocado también música mexicana. Hace falta promover este tipo de composiciones de Hispanoamérica, generalmente tocamos obras de composiciones europeos, seguramente todos conocen más a Mozart, Beethoven en vez de escuchar a nuestros compositores, debemos difundir más nuestras música y yo he trabajado desde hace tiempo en eso, en promover la música que está más cercana a nosotros”, refiere.

Verónica Licea se ha presentado como solista en recitales y al frente de una orquesta, colaborando con cantantes y diversos músicos en foros de diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Argentina.

Egresó con mención honorífica de la Licenciatura en Piano de la Escuela Nacional de Música; fue ganadora de la beca Fulbright-García Robles y también de la beca Paul Trilling para realizar sus estudios de posgrado en Estados Unidos, donde se tituló de la Maestría en Piano Colaborativo en la Universidad Estatal de New Jersey.