Las Hijas del Capitán, de la literatura a Amazon Prime

GIJÓN. La serie Las hijas del capitán, adaptación de la novela de la española María Dueñas empezará a rodarse en 2022 y podrá verse en Amazon Prime, aunque todavía no hay fecha de estreno, confirmó este sábado ella misma en el marco de la XXXIV edición de la Semana de Novela Negra de Gijón, norte español.

Dueñas presentó en el certamen literario su nueva novela Sira, la continuación de El tiempo entre costuras, su ópera prima, que en 2019 fue traducida a 40 idiomas y vendió cinco millones de ejemplares en setenta ediciones.

Tras ese éxito literario, se hizo la adaptación a serie televisiva y posteriormente del tercer libro de Dueñas, La templanza, que se puede ver ahora en la plataforma Amazon Prime. Actualmente, Las hijas del capitán está en proceso de guion.

Las hijas del capitán despliega la historia de tres jóvenes españolas que se vieron obligadas a cruzar un océano, se asentaron en Nueva York, una urbe deslumbrante y lucharon con arrojo para encontrar su camino. Es un tributo a las mujeres que resisten cuando los vientos soplan en contra y un homenaje a todos aquellos valientes que vivieron, y viven, la aventura, a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración.

Dueñas señaló que con la adaptación audiovisual de El tiempo entre costuras y La templanza, ella participó en la supervisión de guiones, pero con Las hijas del capitán, se va a implicar un poco más en la parte de producción ejecutiva, lo que es una tendencia creciente en los autores de obras.

“Yo no me metería nunca a ver cómo se dirige a los actores, pero hay cosas en las que puedes contribuir, como la selección de escenarios, a veces se necesita generar contenido nuevo y es un hecho que no vas a imponer tu criterio en todo, sí se puede hacer una aportación constructiva”, añadió.

Al hablar de Sira, su última novela, reconoció que también hay interés de llevarla a las pantallas, pero como todo en la televisión, entre que se publica un libro, hay ganas de adaptarlo y se hace realidad, lleva un proceso de varios años y además, “para que no se vaya a solapar una novela con otra, prefiero darle un poquito de tiempo”.

Dueñas reconoció que cuando publicó El tiempo entre costuras, era profesora de universidad, era totalmente ajena al mundo literario, al mundo editorial “y todo lo que ocurrió con aquella mi primera novela fue del todo inesperado, fue muy rápido, precipitado, incluso un poco convulso”.

Relató que cuando afrontó escribir un segundo proyecto, “me di cuenta que Sira y yo necesitábamos distanciarnos un poco, necesitábamos un respiro”, pero luego, al pensar en hacer mi quinto libro, “se me cruzó por el camino Sira de la manera más inesperada también y decidí que me apetecía volver a ese escenario, a Marruecos, a Tánger, al norte de África”.

“Me di cuenta de que si volvía a Marruecos, si volvía al Tánger internacional, si volvía al tiempo del protectorado en el norte de África tenía que ser de la mano de Sira Quiroga, no la podía traicionar con otro personaje, así fue la idea de volver a Sira, primero por el territorio y ya luego por la protagonista”.

Aseguró que “ha sido muy grato escribir el libro, ha fluido muy bien, tenía un poco de incertidumbre porque ni siquiera volví a leer El tiempo entre costuras otra vez, ni vi la serie, arranqué a escribir con los recuerdos que yo tenía de ella, con las evocaciones de cuando la creé, pero funcionó muy bien, surgió todo de una manera muy fluida, muy orgánica, Sira me lo puso fácil”.

En Sira, la Segunda Gran Guerra Mundial llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los Servicios Secretos británicos, Sira afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.

Entre hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad.

En el marco de la XXXIV edición de la Semana Negra de Gijón, este sábado el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económico de México acompañó al catalán Andreu Martin en la presentación de su novela La favorita del harén, continuación de El harén del Tibidabo, novela de la que no pensaba hacer una segunda parte, pero sus lectores insistieron mucho.

En la presentación, indicó que siente un verdadero placer en mezclar elementos surrealistas como pueden ser la vida de los delincuentes, de los locos, con el arte conceptual, ya que “ambas cosas son incomprensibles”.