Adelantan publicación del polémico libro sobre Trump

La publicación del libro de la única sobrina del presidente estadounidense Donald Trump, extremadamente crítico de su tío y con revelaciones familiares poco halagadoras, fue adelantada del 28 al 14 de julio, anunció el lunes la editorial Simon and Schuster.

La decisión tiene lugar luego de que un hermano de Trump, Robert, intentara infructuosamente bloquear la publicación en la justicia neoyorquina.

Pero aún está pendiente una reciente orden de restricción contra la escritora que le impide hablar o escribir sobre la familia, y que será considerada en un tribunal el 10 de julio.

"El acto de un presidente en funciones para amordazar a un ciudadano particular es solo la última de una serie de conductas perturbadoras que ya han desestabilizado a una nación fracturada que enfrenta una pandemia global", indicó un comunicado enviado por el portavoz de Mary Trump, Chris Bastardi, al diario USA Today.

"Si Mary no puede comentar, uno solo puede preguntarse: ¿de qué tiene miedo Donald Trump?", añadió el comunicado.

Robert Trump alega que su sobrina Mary violó un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar o escribir sobre la familia, y que firmó en 2001 después de que el mismo tribunal resolviera un litigio sobre el patrimonio de su abuelo, el magnate inmobiliario Fred Trump (progenitor de Donald, Robert y Fred Trump Jr, padre de Mary).

En el libro, el primero sobre el presidente estadounidense escrito por un familiar, Mary, una psicóloga de 55 años, relata sus vivencias en el seno de una "familia tóxica" en la casa de sus abuelos.

Se titula "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) y tiene 240 páginas, indicó Simon & Schuster al reseñar la obra en su sitio web.

La obra "arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial", según la editorial.

La autora relata "la extraña y dañina relación entre Fred Trump (abuelo de Mary Trump) y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald", añadió.

El padre de Mary Trump, Fred, que sufría de alcoholismo, murió a los 42 años, en 1981. La sobrina de Trump asegura que su tío "lo desestimó y se burló de él" cuando comenzó a padecer Alzheimer.

Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2017 Mary Trump mantuvo un perfil bajo sobre su familia, pero ha criticado públicamente a su tío en el pasado.

Su hermano y ella demandaron a Donald Trump por "influencia indebida" en el reparto de la herencia de cientos de millones de dólares que dejó su abuelo Fred al morir en 1999.









