Angela Saini: el feminismo ‘mainstream’ permite llegar a las conversaciones profundas

La periodista científica británica, Angela Saini, ha dedicado su trayectoria profesional en descifrar el ‘porqué’ de las relaciones de poder y, particularmente, su último proyecto de investigación fue el más minucioso en el que ha trabajado hasta la fecha. Concretamente, le tomó tres años poder construir una visión antropológica en la que ella pudiera encontrar la raíz de la dominación masculina; sin embargo, para ella este ejercicio solo es un pilar de una conversación que va más allá.

“Comencé este libro luego de mi publicación del 2017 en la que escribí un capítulo que cuestionaba el por qué los hombres tenían mucho poder y la pregunta que los lectores siempre me hacían en cada presentación del libro era si esta dinámica siempre había sido de esta forma. Lo que me generó inquietud y el deseo personal de poder descifrar esta interrogante. Digo, sabemos de propios antropólogos que no siempre fue de esta manera y que con el tiempo se fue construyendo este sistema de dominación, pero particularmente al enfocarlo en el tema de género, me encontré que había poca literatura al respecto”, explicó la escritora en entrevista con Diario de Querétaro.

Para ella, el generar una reconstrucción antropológica en la que encontrara las diferentes concepciones de diversos países era la vía natural para abordar el tema.

“He vivido en Asia, en América y en Europa, además de que he viajado demasiado; por lo que considero que de alguna manera he vivido entre culturas, así que al prestar más atención, me percaté que existían diferencias y similitudes entre países respecto este tema. Particularmente porque las ideas son exportadas entre sí, por ejemplo, las grandes élites siempre han adoptado conceptos de otras culturas o de otros países para aplicarlos en su país de origen, esto para marcar una diferencia en que ellos son los que tienen el acceso a ese tipo de conocimiento, porque ellos pueden viajar, y por ende, ellos pueden dominar, lo que fue una realización muy poderosa dentro de la materia de género”, señaló.

Desde hace varios años, el “feminismo” ha sido un concepto sumamente escuchado alrededor del mundo, pero particularmente en el 2023, el término se volvió mainstream gracias a la cinta de Greta Gerwig, “Barbie”.

“Fíjate que no considero que lo ‘mainstream’, lo ‘viral’ sea malo, no me encuentro peleada con el feminismo mainstream de ninguna manera, siento que es un primer paso para poder realizar conversaciones más profundas y es bueno que se generen este tipo de diálogos aunque su origen sea de cintas como ‘Barbie’, particularmente yo vi la película desde su estreno y me pareció fascinante como la directora presentó al público que el sistema del patriarcado era una construcción social, porque esa es una realidad, pero definitivamente no creo que la utopía sea un ‘Barbieland’, plantear que las mujeres lo tengan todo por encima del hombre, sino es buscar un balance, y me parece que la cinta de alguna manera lo resuelve, de una forma muy ligera, pero lo consigue”, puntualizó.

Pese a que el ‘patriarcado’ es un concepto que se ha abordado desde los noventas, la periodista señaló que hablar sobre él en la actualidad es de suma relevancia porque aunque estamos en el 2024, hay jóvenes que siguen viviendo en dinámicas sesgadas y de inequidad.

“Este verano estuve visitando escuelas de Londres para presentar mi libro, y en uno de los grupos de jóvenes de entre 16 y 17 años, una de las chicas comentó que ella no sentía cercano la problemática que planteaba el libro, que ella jamás había experimentado del patriarcado, y la chica que estaba a lado de ella le dijo ‘pues yo sí, yo lo he vivido cada día de mi vida’ y eso fue algo sumamente poderoso porque estamos hablando que aún cuando se vive en la misma sociedad, el mismo país y misma zona, los contextos son extremadamente distintos entre sí”, añadió.

La periodista estará presente el día de hoy en un conversatorio del Hay Festival Querétaro. Compartirá el diálogo con el poeta y traductor de náhuatl, Baruc Martínez Díaz, y el editor, documentalista y productor de cine y televisión, Diego Rabasa.

Se presentarán a las 17:00 horas en la Cineteca Rosalío Solano. Los boletos para el evento se pueden adquirir en el enlace: https://www.hayfestival.com/p-22375-baruc-martinez-diaz-and-angela-saini-in-conversation-with-diego-rabasa.aspx