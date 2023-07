Desentraña el misterio de los mayas con David Veruette

David Veruette es un escritor y periodista originario de la Ciudad de México, hace dos años lanzó su primer libro titulado El Fin del Tiempo del No Tiempo: Misterios de los Mayas que recopila seis años de investigación periodística y etnográfica de una comunidad maya con la que le tocó convivir. Actualmente, se encuentra replicando el proceso creativo de su primer libro para realizar un trabajo enfocado en la cultura otomí a petición de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro.

“Llevo apenas 14 páginas [del nuevo libro], entonces yo digo que voy a acabar en cuatros meses, aproximadamente. Hace como un mes tuve la cita con la titular de cultura, desde entonces empecé a trabajar con el diagrama para hacer el libro".

“Cuando empecé mi primer libro, fue una recopilación de 40 mil ideas, una investigación periodística y todo el trabajo de campo. Al final lo fui acomodando como si fuera un rompecabezas”, comentó el autor para DIARIO DE QUERÉTARO.

Su gusto por las antiguas civilizaciones se remonta a muchos años atrás. Antes de empaparse de la cultura maya, se sentía atraído por la cultura egipcia. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Egiptología, pero tiempo después se empezó a enfocar en la cultura maya gracias al contacto que tenía con la cultura por sus viajes a Guatemala, Honduras, entre otros lugares.

“Como mexicano yo sentía gran orgullo por la cultura maya, me fui metiendo y como desarrollaba el papel de difusor cultural pues como que iba de la mano”, agregó.

“Más que cambiar mi interés [de la cultura egipcia por la maya], me di cuenta que había una gran similitud entre las civilizaciones, eso fue lo que más me atrajo”, puntualizó.

Dentro de sus inspiraciones literarias se encuentra Carlos Fuentes, Edgar Allan Poe y Gabriel García Márquez, fue el estilo de ellos de mezclar la ficción con la realidad lo que lo inspiró a crear su libro. “Cuando yo estaba como difusor cultural tenía contacto con los mayas, esa experiencia me hizo enamorarme de la civilización. Físicamente viví con ellos, me bañaba en los cenotes, me convertí en selva, se me desapareció el olor citadino y empecé a ser comunidad con ellos. Los mayas son muy buenas personas, pero son desconfiados, no a cualquiera aceptan y el que me hayan dado esa oportunidad fue un enorme honor.

“Cuando me di cuenta que tenía en mis manos la posibilidad de hacerles un homenaje, y no hablo sólo de señalar aspectos técnicos, sino de recuperar su cosmovisión, temas espirituales, el cómo ven la vida, la luna llena, la gastronomía, etcétera. Mi intención era que los lectores pudieran sentir, en carne viva, lo que era vivir con esas comunidades, hacer conciencia, brindar mucha mayor información y que realmente los vayan conociendo, más allá de los libros de historia”, comentó.

La novela mezcla los cuestionamientos más sonados en torno a los mayas “¿por qué fue importante el año 2012 para ellos?”, “¿Por qué se avisa el Final del Tiempo del No tiempo que predijeron los mayas?” con la historia de Hugo, el protagonista que adentrará al lector en los más grandes misterios de ésta antigua civilización.

“Recupera el tema espiritual, y además tiene los componentes clásicos de una novela: tiene una historia de amor, una historia de aventura, misterio, predicciones de los sacerdotes mayas me explicaron a mí. Es un libro muy actual porque fue escrito durante la pandemia, y así como ya he mencionado, su principal objetivo es concientizar en diferentes temas, hasta cierto modo en la globalización. El liberalismo nos está dejando de lado de temas reales que son el amor, la amistad, temas muy humanos y que los mayas dentro de su comunidad los siguen manteniendo muy presentes".

“Para ellos la herbolaria, la gastronomía, aspectos que pasan de generación en generación y son parte de su identidad como pueblo. Mi única función, al final de cuenta, fue de oyente y pues tuve la fortuna que me fueran describiendo cómo era su vida y esos aspectos los recuperé para esta novela”, puntualizó.

Su libro se ha presentado en la Ciudad de México, en Canadá y en Bogotá. De momento no tienen programada una presentación del libro en Querétaro; no obstante, el autor comentó que la invitación ya se realizó, lo único que hace falta es acordar la fecha de la presentación. El libro se encuentra disponible para su adquisición en Amazon, también está su versión en audiolibro en Spotify.