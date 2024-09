Leila Guerriero dialoga sobre el deterioro del periodismo por la inmediatez

Para Leila Guerriero no existe tal cosa como la ‘decadencia del periodismo narrativo’, por el contrario, para la escritora, este género ha encontrado un cobijo dentro de las editoriales; no obstante, considera que la labor de los periodistas se ha visto impactado gracias al aceleramiento del ritmo de trabajo con la incorporación de dinámicas como el diarismo.

“Tengo que aclarar que yo soy completamente inhábil para hacer lo que otros colegas hacen”, externó la periodista en una rueda de prensa organizada por el Hay Festival, “yo soy muy lenta para escribir y eso se alimenta en que tardo demasiado en poder generar una idea; entonces, me parece muy admirable ver a compañeros que se desenvuelven en la dinámica del diarismo, por ejemplo. Pero aún así me genera una tristeza ver la amargura que algunos de los que se dedican a las noticias tienen que pasar al estar atados al clic por tener que seguir ciertas reglas absurdas como poner un título llamativo a su nota, a pesar de que no tenga tanta relación con el cuerpo de la nota. Me parece que son balazos al pie que se da el propio periodismo”, puntualizó.

La periodista posee una amplia trayectoria en la redacción de crónicas y perfiles de profundidad, trabajo del que señaló sentirse privilegiada al contar con la posibilidad de que se le permita poder desarrollar su trabajo sin contar con un deadline en específico.

Recientemente estuvo presente en Querétaro para dialogar sobre su más reciente proyecto literario La llamada: Un retrato, en donde presenta la vida de Silvia Labayru, quien relata el secuestro que vivió durante 1976 en plena dictadura militar.

“Silvia fue secuestrada por militares de la dictadura a los 13 años, mientras se encontraba embarazada y permaneció en el centro clandestino hasta 1978. Cuando le propuse el encuentro, le propuse hacer un artículo, no un libro, pero al momento de dialogar con ella me di cuenta que su historia era irreductible y complejas, que el dejarlo en un artículo, aunque fuera largo, sería muy limitante. Así que le propuse la posibilidad de poder transformar el proyecto en un libro y ella estuvo de acuerdo”, relató la escritora.

Para ella, este proyecto de no ficción busca reconstruir la identidad de este personaje en un contexto social que impactó a toda una comunidad.

“Para mí es una historia interesantísima que forma parte de un momento histórico espantoso, y por ello me parecía importante hablar de cómo esta mujer, quien pudo quedarse eternamente en el papel de ‘víctima’, logró hacer de su vida en algo muy bueno y positivo, así que es una mirada muy satisfactoria que inclusive pudiera ser un trago muy amargo para los lectores, porque nos hemos acostumbrado a ver a las víctimas de inicio a final como un ser flagelante y siempre en sufrimiento, pero aquí se encuentran con un personaje que rechaza la categoría una y otra vez, que se libra de todo un horror para poder vivir una vida de la forma que para ella, todo eso valió la pena”, enfatizó.

Leila Guerriero dialogará con Jan Martínez Ahrens hoy a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.