León Krauze vuelve a las Historias Perdidas

Los grandes misterios del mundo volverán a contarse en voz del periodista León Krauze, quien este mes retoma su proyecto “Historias perdidas”, en el que narra sucesos históricos, misteriosos e impactantes, ahora en la plataforma de podcast Podimo.

“Historias perdidas” Surgió hace 15 años debido al interés del propio León Krauze, quien propuso que dichas historias fueran narradas en la radiodifusora W Radio, para entretener y despertar el interés de público en acontecimientos históricos.

La respuesta de los radioescuchas fue tal, que rápidamente dejó de ser un proyecto a prueba, para convertirse en contenido permanente, del que se hicieron múltiples podcast, e incluso se publicó un libro. A lo largo de estos años se han grabado un total de 60 capítulos.

Después de una pausa en la producción de dichas historias, León Krauze retoma el proyecto y a través de Podimo, una plataforma de podcast y audiolibros en la que pueden encontrarse más de 50 mil podcasts en español.

Se trata de una nueva temporada que estará disponible a partir del 19 de julio en dicha plataforma, lanzando un episodio cada martes.

Dicha temporada se compone de 12 capítulos, estos son: Los misterios de Pompeya, El vuelo final de Amelia Earhart, El último tigre de Tasmania, La aterradora penitenciaría Eastern State, El monje negro de Pontefract, Robert Hanssen, espía supremo, La Dalia Negra, La posesión de Anneliese Michel, La oscura muerte de Billy the Kid, Lemuria y Mu, continentes perdidos, El enigma de la mansión Winchester y La bestia de Gevaudan.

En entrevista con el Diario de Querétaro, León Krauze se dice contento con el interés del público, que a lo largo de 60 episodios ha seguido de cerca este proyecto.

“Yo veo que sí hay un interés muy grande de las personas por este tipo de contenido, la prueba es que ya hemos grabado 60 episodios, temporada tras temporada, a lo largo de los años, y hay gente que está pendiente y los espera. Si fuera de otra forma este proyecto no habría durado tantos años.

“Lo que busco es mantener el interés de la gente, sí, pero también atraer a nuevos públicos, que los niños o jóvenes escuchen estos relatos y se interesen por estos temas, que escuchar uno de estos podcast sea sólo el inicio y que ellos sigan investigando por su cuenta”.

Krauze reconoce al equipo de producción y posproducción que se encarga de que dichas narraciones lleguen a los usuarios con la máxima calidad y la mejor ambientación sonora de acuerdo a cada historia. También señala que se involucra directamente con cada historia narrada, no sólo con la investigación sino con la redacción y la narración de las mismas.

“Claro, hay un equipo de investigación muy fuerte, rastreando y confirmando cada detalle, yo me involucro mucho en eso y lo más importante es que yo redacto esas historias, yo elijo las palabras, o sea lo que yo leo es lo que quiero decir y de la forma en que quiero decirlo, es algo muy íntimo, me involucro en cada historia; personalmente me ha conmovido mucho la de El último tigre de tasmania”, comenta.

En la plataforma Podimo también pueden escucharse otros podcast en español con voz de Humberto Busto, Pamela Cerdeira, Sissi Cancino, Alberto Tavira, Alejandra Llamas, Vero Fuentes y Yannina Thomassiny, entre otros grandes creadores mexicanos.