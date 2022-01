Manuel Naredo presenta "Braulio", donde narra las huellas de la Guerra Civil española

Inspirado en largas charlas con su padre sobre la Guerra Civil española, pero también en sus propios recuerdos de infancia, Manuel Naredo escribió el libro Braulio, en el que cuenta las vivencias de su padre Braulio como soldado republicano en guerra, pero también como padre severo y protector con su familia.

Braulio fue presentado oficialmente en el auditorio del Museo Regional de Querétaro por Luis Alberto Fernández y Efraín Mendoza, evento en el que también se contó con la presencia del propio autor, acompañado de sus familiares más cercanos.

Manuel Naredo, también colaborador de este periódico, comenta en entrevista que inició dicho proyecto literario en el año 2005, decidido a contar la historia de su padre sobre sus duros días en la Guerra Civil española y posteriormente, su llegada a México en 1948.

Detalla que al ser un proyecto de largo aliento, hubo meses en los que el libro parecía no terminarse nunca, aunque finalmente ocurrió. Para lograrlo, programó diversas entrevistas con su padre Braulio a quien previamente le contó sobre su idea de inmortalizar aquellos años de su vida en un libro.

De estas entrevistas, comenta Naredo, obtuvo valiosos detalles que incluso, su padre nunca había revelado.

“Comencé a escribir en el año 2005, fue un proyecto que me llevó muchos años porque había temporadas en que escribía mucho y otras en que no escribía casi nada. Son historias que desde niño conocí, personajes, lugares, porque él los contaba, pero a partir de que me decidí a escribir, empezamos a trabajar sistemáticamente en entrevistas, tengo mas o menos 10 horas de grabación con él, yo escribía los textos y se los mostraba y él daba el visto bueno, él sabía que la intención era editar el libro y estaba contento de que así fuera”.

Pero no todo el libro está basado en las diez horas de entrevistas entre padre e hijo, pues el propio autor agregó historias personales y visiones propias de lo que fue crecer a lado de Braulio, nombre del libro en honor al personaje principal, Braulio Naredo.

“Él me contaba sobre la guerra y la posguerra, pero yo a su vez complementé los textos con otra historia, con la nuestra, de mi familia, esa no se la leía, era algo muy mío. La historia de Braulio siempre me pareció muy interesante, no porque fuera mi padre, sino porque fue una parte importante de la historia de mi familia y quería mantenerla impresa en lugar de solo hablar de eso mientras nos tomamos un café”.

Para el autor, el libro tiene un alto valor emocional pues el principal objetivo es que funja como herencia histórica para sus hijos y demás descendientes.

En la propia portada se muestra una postal íntima en la que padre e hijo posan para la cámara, al fondo el molino El fénix donde vivía la familia aún en España; al interior del libro se muestran algunas otras fotografías de espacios importantísimos en la historia de Braulio.

“Este libro es para mis hijos, para las nuevas generaciones que no vivieron de cerca este momento y que deben reflexionar sobre estos acontecimientos que no deben pasar desapercibidos”.

“Como tantos otros, con tan sólo diecinueve años, Braulio, un campesino asturiano, fue llamado al improvisado ejército que defendía a la República. Su paso por el frente de batalla en el norte español y por los campos de prisioneros en Sierra Morena marcarían para siempre su vida”, se lee en la contraportada de este libro lleno de historias dramáticas y violentas, pero también de momentos cálidos e incluso graciosos.

Braulio fue publicado bajo el sello de la editorial Calygramma. El autor, Manuel Naredo, piensa distribuirlo próximamente a través de librerías locales en la entidad.

Manuel Naredo (Querétaro 1958) estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido titular del Instituto Municipal de Cultura de la capital queretana, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Querétaro y delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Querétaro. Ha desarrollado un destacado trabajo periodístico, tanto en medios electrónicos como en el Diario de Querétaro y también como actor y director de teatro. En 2012 coordinó el volumen Artes escénicas del catálogo Cien años de arte en Querétaro, publicado por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. En 2014 publicó el libro Aquí Querétaro dentro de la colección Literatura portátil del Fondo Editorial de Querétaro.