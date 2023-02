Preparan la presentación del libro "Perdido en el amor"

El escritor sanjuanense Orlando Gamo está a punto de realizar su primera presentación formal del libro “Perdido en el amor”, un trabajo que escribió en el 2022 y que se dará a conocer este año a nivel nacional.

“El título es porque mis padres cuando se casaron bailaron la canción de “Lost in love” del grupo Air Supply, que me encanta. La historia relata como la muerte sin querer, escucha la voz de una mujer y queda cautivado con ella, lo que le causa conflicto porque se supone que es un ser que no siente. Entonces está en la disyuntiva entre dejarlo todo y buscarla o reprimir ese nuevo sentimiento”.

Este es el primer tomo de la saga que llevará por nombre “Preludio”, y del cual ya está trabajando en los otros títulos “Gestor del diablo” y “El ángel que lloró sobre la tumba”.

El libro ha tenido ya mucha aceptación pues personajes como el periodista Mario de la Reguera y el ex baterista de Vilma palma e vampiros Diego Kopushian, han escrito ya una reseña sobre el texto. Ahora Orlando está preparando su primera presentación en Cuernavaca, para después presentarlo en San Juan del Río.

“De niño yo quería ser inventor, después descubrí que a través de la escritura y la música se podía inventar. Quería tener mis propios personajes y para ello tuve que prepararme. Siempre tuve la inquietud de querer contar historias y ahora he encontrado mi propio estilo de escribir”.