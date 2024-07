Rosa Montero se despide del personaje Bruna Husky en la novela Animales difíciles

GIJÓN. “Animales difíciles”, la última novela sobre “Bruna Husky”, la detective androide de Rosa Montero verá la luz en enero de 2025, anunció la escritora y periodista española, quien llegó a la Semana Negra de Gijón para presentar “Cuentos verdaderos”, una recopilación de sus crónicas y reportajes que fueron publicados durante el período de 1978 a 1988.

En el marco de la 37ª edición del certamen literario, dio a conocer emocionada que “la entregué hace dos días, la cuarta Bruna, se llama ‘Animales Difíciles’, y para mí es la mejor sin comparación”, y agregó que “es la última Bruna, pero no la mato, que conste, ya prometí que no la iba a matar en el libro, Bruna se morirá fuera del libro, como todos nosotros, pero sí que es un final, es la cuarta y última Bruna”.

Aseguró que en su opinión es la mejor de las cuatro. “Estoy súper contenta, sí, muy contenta, la he escrito ‘on fire’ y aunque es la última de Bruna, ya estoy pensando en hacer cuentos del mundo de Bruna, porque me da pena que se acabe, pero estoy feliz”.

Sobre “Animales difíciles”, apuntó que gira sobre el tema de la inteligencia artificial “porque no estamos haciendo absolutamente nada, no se está legislando nada, todo es aquí: sálvese quien pueda, es un gran problema”.

Resaltó que en el momento en que se alcance la súper inteligencia, que los expertos dicen que va a ser para el año treinta y tantos, “estaremos viviendo un error evolutivo evidente”, como señala Nick Bostrom, filósofo sueco conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo.

Sobre “Cuentos verdaderos”, Montero, quien entre otros galardones ha recibido el Premio Nacional de las Letras Españolas y el Premio de la Feria Internacional del Libro del Estado de México en 2023, señaló que “es un viaje a una España que es un viaje como a Marte, una España increíble, un país que hasta mediados de los 80 no tuvo una plena escolarización, lo cual es una brutalidad; era una España paupérrima a la que los Fondos Europeos han convertido en otro país, sin costumbre democrática y sin desarrollo de derechos”.

La matanza de los abogados de Atocha, el intento de golpe de Estado, las vísperas del éxodo en Riaño, la gira del papa por España, la de Miguel Ríos con su exitosísimo Rock and Ríos, el juicio por la desaparición del Nani, los estragos de la droga, los del terrorismo son los temas de estos relatos que dan cuenta de una época apasionante de España: la transición.

“No he tocado absolutamente nada a las crónicas, solo he corregido algunas erratas pero quería que fueran absolutamente reales y tan no he querido manipular nada que las he puesto en orden cronológico”, dijo para destacar que los textos están escritos de una manera narrativa que parecen cuentos o sacados de novelas.

“Volver a esa manera de contar las cosas con recursos narrativos me chocó, y además todo lo que se cuenta es verdad, es decir, cuando haces periodismo con esos recursos narrativos tienes que ser totalmente radical y estricta en lo documental y lamentablemente ese periodismo ya no se está haciendo”, lamentó.