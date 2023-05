“Sin miedo”, un libro para convertirse en la mejor versión de uno mismo

Sin miedo es un libro del psicólogo español Rafael Santandreu, que ha sido descrito como un manual “para ayudar a superar los problemas psíquicos de aquellas personas que sufren ansiedad, ataques de pánico y trastornos obsesivos compulsivos (TOC)”, y cuya lectura puede beneficiar también a cualquier persona con timidez, hipocondría, depresión o cualquier otra emoción negativa.

El libro (Grijalbo, 2021) recoge testimonios de pacientes que decidieron probar la terapia de exposición y compartieron los resultados con el autor.

Literatura Utopía Cómic Shop: “La librería más geek” de Querétaro

E: En la obra señalas que no hay necesidad del uso de fármacos para hacer frente a estos problemas, ¿cuál es el método que desarrollas dentro del libro?

Rafael: [Como tal] el método se llama terapia de exposición y se trata, como dice la palabra, de exponerse a tus peores síntomas voluntariamente, a tus peores miedos, una y otra vez, con aceptación completa. Y eso es lo que va a curar a la persona.

Es muy importante que tengamos en cuenta que este método no lo he inventado yo, hace décadas que existe y es el más demostrado científicamente, el más eficaz. Cientos de miles de personas han remodelado su cerebro, su mente gracias a él y han dejado de tener ataques de pánico o trastornos obsesivo-compulsivos, y fíjate que es tremendamente eficaz.

La exposición es dura, pero es el método más eficaz. En mi libro verás que hay 20 testimonios, y hay muchos más en mi canal de YouTube; cada semana cuelgo un testimonio de superación y ya llevamos más de 150, hay de todo. Hay médicos, empresarios, una deportista profesional, actrices, gente de todo tipo que cayó en la trampa del miedo agudo y que salió por sus propios medios con esta metodología. Entonces es muy importante que la gente sepa que hay una salida que no necesariamente tiene que tomar fármacos para salir de ahí.

E: ¿El método está enfocado solo en adultos o también podría ser replicado con adolescentes y niños?

Rafael: Sí, sí, sí, también, porque cuando uno tiene ataques de pánico o trastornos obsesivo-compulsivos, seas niño o adulto, funciona igual y el tratamiento que vas a tener que hacer, que es muy duro, va a tener que ser el mismo.

Psicólogo español Rafael Santandreu. Foto: Cortesía | Penguin Random House

E: Mencionas cuatro pasos en la metodología: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo, ¿qué es lo que esto significa para el paciente?

Rafael: Los dos primeros pasos, afrontar y aceptar, tratan de ir a buscar voluntariamente todos los días esos síntomas, esa ansiedad y vivirla totalmente con apertura, aceptándolo todo. Esos son los primeros pasos.

Literatura Un libro para saber si eres “Doña huevotes”

Por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico, muchas veces la gente evita ir a grandes almacenes porque imaginan que con todo el agobio de gente les va a dar el ataque de ansiedad. Lo que tienen que hacer es ir todos días y dejar que les dé el ataque y vivirlo, aceptarlo, perderle el miedo de esta manera.

El tercer paso, flotar, es un poco más particular e implica que la persona se empieza a sentir cómoda a base de exponerse muchas veces [a la situación]; empieza a aceptarlo, a estar cómoda dentro de todos esos síntomas y a curarse.

Y el último paso, dejar pasar el tiempo, significa que no hay que tener prisa para curarse porque si tienes prisa ya no estás aceptando todos los síntomas. Entonces tienes que plantearte que a lo mejor podría pasar un año hasta que consigas la curación, de esa manera no tendrás prisa, dejas pasar el tiempo y planteas la batalla a medio plazo, eso es muy importante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

E: ¿Cómo llegaste a este método?

Rafael: Cuando era más joven practicaba un tipo de psicología más cognitiva, no lo combinaba con la psicología conductual como hago ahora, y con ella [psicología cognitiva] me percaté que la persona podía mejorar un poco, pero los casos de ataques de pánico o TOC no acababa de solucionarse.

Hasta que descubrí la terapia conductual o la terapia de exposición y en cuanto empecé a aplicarla, los resultados eran espectaculares y entonces me di cuenta que cuando el miedo es agudo, cuando tienes miedo a sensaciones internas que te barren, allí ya no puedes razonar tienes que aplicar la terapia de exposición y atravesar el miedo y superarlo de esa manera.

E: ¿Como autor, qué mensajes quieres darle a tus lectores?

Rafael: Que estos problemas se curan por completo, en primer lugar. En segundo, que la solución va a costar, no va a ser fácil, por lo tanto, se tiene que estar preparado para trabajar. Tercero, que la mente puede transformarse de una manera maravillosamente increíble; no sabíamos, hasta ahora, que puede cambiar tanto y que se puede vivir sin miedos irracionales completamente.