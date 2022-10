Los Espíritus: Entre la fiesta y la introspección

Hace algunos años platicaba con el gerente de una estación de radio, quien en algún momento de la charla, que rondaba alrededor del rock en español, de pronto me asestó una pregunta/afirmación que me dejó helado: “Bueno, pero.. ¿Ya no ha salido nada bueno de Argentina desde Babasónicos, no?”.

Su sentencia me dejó frío, no sólo por lo desinformado de su comentario, sino porque se trataba de una persona respetada en los medios de comunicación. Y es que si bien la gente de a pie no tiene la obligación de ser experta, los comunicadores que trabajamos en esta fuente sí tenemos que mantenernos al día en los temas que manejamos.

No alcanzarían las páginas de este suplemento para enumerar los proyectos argentinos, no sólo de rock, si no de muchos estilos musicales, que en lo que va del siglo han puesto en alto -o mejor dicho, mantenido en su lugar- el nombre de ese país sudamericano.

Pero estoy seguro de que uno de los grupos argentinos que mejor lo han hecho en los últimos años es Los Espíritus, el combo de blues/rock/psicodelia surgido en 2010 en la escena bonaerense y el cual comenzó a ganar notoriedad en nuestro país con su sencillo de 2011, “Lo echaron del bar”.

Ya con su primer disco homónimo se hicieron del premio Revelación 2013 del suplemento No de Página/12, además de que fueron seleccionados para las sesiones de FM Nacional Rock y la TV Pública de Argentina.

Su segundo disco de estudio Gratitud (2014) los llevó a Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y España, y su tercer largo titulado Agua ardiente (2017) a México, Uruguay, Alemania y Francia.

Así que aprovechamos el regreso de la banda a la Ciudad de México para charlar con su cantante y guitarrista, Maxi Prieto.





En 2021 lanzaron los dos volúmenes de Sancocho Stereo. ¿Por qué decidieron titularlo así?

Ah, porque es como una revoltura de muchas cosas. El sancocho es un guiso que de hecho conocimos en Colombia, pero creo que existe una versión mexicana con muchas verduras, carnes, etcétera. Se mete todo en una olla gigante y creo que es una comida popular y este disco es así, porque tiene muchísimas colaboraciones y tiene grabaciones que hicimos en distintos estudios; trae grabaciones actuales y otras que teníamos guardadas, así que es todo como un collage.





Ese es uno de los puntos que quería tocar, porque me parece que este es el disco en el que han funcionado más estilos e influencias.

Yo creo que sí, porque además hay por ahí alguna versión mezclada por un productor jamaiquino y luego algo más percusivo como con acústica selvática, luego algo más rockero y algo más folklórico, además de fuzz más psicodélico y hasta hip-hop, así que creo que es todo como un viaje sonoro bastante ecléctico.





En algunas letras detecté algunos mensajes bastante positivos, lo cual no está mal, pero me llamó la atención porque quizá no es algo que relacionara con ustedes.

Sí, bueno… Todo está escrito desde el punto de vista de un narrador, que finalmente es alguien que está inmerso en la sociedad o en un ambiente urbano en el cual todo pasa muy rápido y todo es muy violento y desde ese lugar pues hay una búsqueda espiritual. Yo creo que todo parte de la idea de que quizá el ser humano erró el camino hace ya muchos años, y partiendo de ese pesimismo pues siempre hay cosas optimistas que se pueden decir… Sí, quizá nos volvimos optimistas y creo que está bien, porque significa que estamos creciendo y evolucionando, ¡hay que cambiar!

En este apartado se ubica precisamente una versión que la banda hace de “All It’s Good”, de Bob Dylan, de la que Maxi apunta:

“Es una canción que se puede aplicar para cualquier ciudad latinoamericana, porque uno escucha y ve que se relata lo que sucede en cualquiera de nuestras ciudades; sólo está traducida en parte, pero mantiene esa idea de que vivimos en un mundo con el que no estamos de acuerdo en un montón de cosas y donde parece que de pronto la resignación es como el camino más fácil, seguir la corriente, porque de lo contrario te pasan por encima, es una especie de cinismo que por lo menos acá en Argentina es común, de que te preguntan cómo estás y dices: Todo bien… Tiene un poco de cínico en realidad”.





Y colabora también Carca, que ahora que lo pienso es como un buen hermano musical de ustedes.

Sí, pegamos muy buena onda con “El Teacher”, fueron encuentros muy divertidos los que tuvimos, y más allá del tema que grabamos juntos, y que nos encanta cómo quedó, me encantó que cuando vino metió muchos efectos y distorsión que nos hizo ver que encajamos mucho. Siempre es un placer compartir con alguien que admiras y con el que hablas el mismo lenguaje, además de que eso ayuda a expandir el sonido de tus canciones, así que todo bien.





Ahora en México hay una discusión sobre la militarización del país, lo cual me hace recordar su canción “Las armas las carga el diablo”.

Sí, es una es una canción que acá también pegó mucho con nuestro público y los recitales como que siempre su momento, sobre todo después de un caso en el que hubo una persona que apareció muerta en el río enmedio de un caso que fue muy oscuro y que sigue sigue latente, porque no se aclaró la situación, y desde desde entonces cuando tocamos ese tema pues la gente lo relaciona con eso, pero también acá estaba lo que se llamaba “el gatillo fácil” que era la policía suelta injustificadamente y que podía matar a cualquiera sin que pasara nada, y eso en los tiempos de una supuesta democracia, así que esa letra remueve toda esa esa historia espesa que tienen Argentina y muchos países… Hay heridas que la sociedad tiene y que a veces está bueno ponerlas en canciones.





Además de esa canción, que seguro tocarán, ¿qué más podremos escuchar en su regreso a la Ciudad de México?

Vamos a estar representando el sonido de Los Espíritus a lo largo de estos 12 años que lleva el grupo. Son ya seis discos así que vamos a tratar de hacerlo muy variado y de no quedarnos solamente en el último álbum… En estos momentos el recital es muy de fiesta, pero también tiene momentos más de introspección, así que vamos a armar el playlist de modo que sea como un sube y baja la experiencia, con todos esos momentos que tiene que haber y con distintas intensidades.





Los Espíritus se presentan el próximo 12 de noviembre en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México.

