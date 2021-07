Marcela Herbert será la nueva secretaria de Cultura de Querétaro

Esta mañana, el gobernador electo Mauricio Kuri González reveló que será Marcela Herbert Pesquera quien encabece la Secretaría de Cultura de Querétaro.

Fue en el programa radiofónico de EXA Querétaro La Papaya, donde el próximo gobernador confirmó el nombre la nueva titular, quien es reconocida en el ámbito artístico por su trabajo dentro de la plástica y por haber sido directora del Museo de Arte de Querétaro del 2007 al 2015.

“El día de hoy quiero compartir quien me va a acompañar en una Secretaría importante, una Secretaría que en Querétaro la queremos poner en primer lugar que es la Secretaría de Cultura; ahí me va a acompañar una mujer que conozco desde hace muchos años, una mujer que ha sido parte importante para la cultura en Querétaro. Ella fue directora del Museo de Arte de Querétaro y ahora le pido que me acompañe como una secretaria de Cultura. [Ella es] Marcela Herbert Pesquera, gente muy pero muy chambeadora, muy echada pa´ delante. Y lo que yo le estoy encargando mucho es que haga de Querétaro una referencia nacional en temas de cultura, que se comparta mucho con la gente que va a estar en turismo y, de esta forma, poder seguir adelante”, afirmó.

Además de mencionar a Herbert, Kuri González anunció que Josué Guerrero será el nuevo secretario Particular y recapituló que a cargo de la Secretaría de Gobierno estará Guadalupe Murguía; en Dirección de Comunicación Social, Ginette Amieva; como Jefe de Gabinete, Rogelio Vega, y en la Secretaría de Oficialía Mayor, Mario Ramírez Retolaza.