María Lourdes López Camacho reúne los descubrimientos que reescribieron la historia de Chapultepec

En la última década, en gran parte por la construcción de proyectos de infraestructura, el Bosque de Chapultepec ha sido el escenario de significativos descubrimientos arqueológicos, los cuales han permitido tener nuevas perspectivas de su poblamiento, así como de la historia misma del Valle de México, a través de vestigios prehispánicos, virreinales y de inicios del siglo XX.

La arqueóloga María Lourdes López Camacho, directora del proyecto arqueológico Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec explica en entrevista con El Sol de México la importancia de estos descubrimientos.

“Chapultepec ya estaba habitado desde época Preclásica, los últimos en habitarlo fueron los mexicas. Lo que tenemos aquí es un territorio de ocupación continua, que se puede entender por capas, donde las más bajas son las más tempranas y las más recientes son prácticamente del día de ayer, porque la gente sigue viniendo aquí, aunque ya no sea para establecerse y vivir.

“En los últimos años hemos tenido un buen número de descubrimientos que a todos nos tiene asombrados. El número de objetos cada día crece y aún estamos en proceso de revisarlos, pero se pueden contar por miles”, explica López Camacho, quien acaba de publicar el libro “Reconstruyendo el pasado de Chapultepec. Algunos datos de historia, arqueología y astronomía” (INAH, 2024).

MUEVEN CRONOLOGÍA DE CHAPULTEPEC

Para la arqueóloga el hallazgo más importante que se ha hecho hasta la fecha, tuvo lugar en 2023, en los límites de la tercera sección del bosque, a escasos metros de la avenida Constituyentes, durante el acompañamiento arqueológico a las obras de la Línea 3 del Cablebús.

Ahí se encontraron 10 tumbas troncocónicas de aproximadamente tres milenios y medio de antigüedad, cinco de ellas aún con entierros humanos. Estos debieron pertenecer a los Períodos Temprano y Medio (2500-400 a.C.)

“Estas tumbas son importantes, sí, porque nos hablan de una arquitectura funeraria; pero, también porque pertenecen a una población que tiene entre tres mil y cuatro mil 500 años. En las excavaciones encontramos piezas, como platos y figuras, muchas de ellas femeninas, con estilos que son muy tempranos para la cuenca y que nosotros no teníamos detectado para el poniente de la cuenca.

“Nos mueve toda la cronología de Chapultepec, más atrás de lo que pensábamos hace 10 años” apunta, la especialista, quien describe que el estilo de las piezas son similares a las de las zonas arqueológicas de Tlapacoya y Zohapilco.

Otros hallazgos prehispánicos hallados por el INAH fue un asentamiento entre el Cárcamo de Dolores y la Fuente de Xochipilli, también perteneciente al Preclásico, el asentamiento más antiguo hasta 2022; así como un Caserío de estilo Teotihuacano en la Segunda Sección del bosque, el cual pertenece al periodo Clásico.

También se han encontrado piezas tepanecas y mexicas, que se puede decir comparten el mismo periodo, porque cuando los mexicas se asentaron en la cuenca comenzaron su “año cero”; así como entierros en las obras del nuevo Parque Aztlán y en Campo Marte.

PRIMEROS ENTIERROS NOVOHISPANOS

Del periodo Virreinal, Lourdes López destacó el hallazgo durante excavaciones del Complejo Cultural Los Pinos de una estructura de cárcamos de donde salía agua del Molino del Rey, en el Siglo XVI; así como el descubrimiento del panteón virreinal más antiguo hasta ahora, el cual surgió a la luz en 2023, durante las construcciones del nuevo Jardín Escénico, cerca del Auditorio Nacional.

“Este es uno de los panteones más antiguos, que no muestra aún mezcla ni de europeos ni americanos. Son dos sistemas de entierro distintos que comparten la misma capa estratigráfica. Esto nos dice que en los primeros momentos de la conquista no había la diferenciación de enterramientos por origen. Aunque puede que haya sido también por algún evento de epidemia o algún otro fenómeno parecido, porque hay restos que no están tan en orden”, describe la arqueóloga.

LOS CIMIENTOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Por último, la directora del proyecto, menciona los vestigios de la antigua Fábrica de Cartuchos, cerca del Monumento Parque Rosario Castellanos, también en la Segunda Sección de Chapultepec.

“Este hallazgo es importante porque son los cimientos del ejército mexicano, porque a partir de la creación de esta fábrica es que nosotros dejamos de depender de las armas extranjeras”, afirma Lourdes López, quien también menciona que en los trabajos de construcción de la próxima Bodega Nacional de Arte y de la nueva sede de la Cineteca Nacional, se encontraron algunos vestigios arqueológicos tepanecas.

INVESTIGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

L especialista aclara que el proyecto “Bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec”, fundado en 2009, tuvo como objetivo inicial el sondeo e identificación de posibles zonas arqueológicas a través de distintas acciones, como la toma de fotografías aéreas, recorridos de superficies y recolección de materiales.

Con ellas se solicitó en 2014 la declaración de Zona Arqueológica, que le fue otorgada en 2016 a la Primera, Segunda y parte de la Tercera secciones del bosque, con la intención de proteger el patrimonio arqueológico en ellas. Razón por la cual la Dirección de Salvamento Arqueológico, así como el equipo de Museo Nacional de Historia están obligados a acompañar toda obra que implique excavaciones, como varias que han derivado del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura.

“Gracias ese trabajo es que ahora, esas obras tienen que ir acompañadas por un arqueólogo con el fin de proteger el patrimonio que pueda encontrarse. Esto es muy importante, porque de no ser por este acompañamiento, no habríamos descubierto estos vestigios que ya estaban ahí, en áreas que no habrían sido exploradas de otra manera.

“Es así que ellos realizan la obras que tengan planeadas y nosotros en esa área que tenemos ubicada, dentro de un gran mapa, como de potencial alto o bajo arqueológico, que nosotros hacemos excavaciones, pozos de sondeo o calas”, explica.

MATERIA PARA 10 AÑOS DE ESTUDIO

Lourdes López explica que varios de estos hallazgos se volvieron a cubrir porque el proyecto de Chapultepec también tiene un carácter ecológico; mientras que otros se recogieron para su limpieza, catalogación, identificación y restauración, trabajo que podría representar hasta 10 años de investigación.

“Nosotros acabamos de sacar estos materiales, los estamos analizando, contabilizando y estamos haciendo otro tipo de pruebas para encontrar fechas más precisas”, afirma López Camacho, quien asegura que la mayoría de las piezas se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Historia o en la Dirección de Salvamento Arqueológico. Se espera que varios de estos objetos puedan ser exhibidos en los distintos museos de Chapultepec.