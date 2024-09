Mario Bocanegra se presentó en la UAQ de San Juan del Río

El escritor Mario Bocanegra, ganador de los Juegos Florales en la categoría local, se presentó ante estudiantes de la UAQ, campus San Juan del Río, como parte del Segundo Encuentro de Escritores.

"La poesía incómoda es la que más me gusta, como la de Bukowski. Pero también me considero muy romántico, me gusta dedicar palabras de amor en mis escritos. Soy a la vez introspectivo y romántico", fueron algunas de sus palabras en la plática.

La plática se llevó a cabo en el centro de medios, antes estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo, que tuvieron una plática muy honesta con el joven autor.

"Lo que notaba cuando empezaba a escribir, es que es como un hilo en un suéter. Empiezo con una palabra, algo que ví o un tema, de eso escribo un renglón, y de ahí va surgiendo más texto. Juego con la fonética de las palabras, como una pequeña chispa que se enciende y de ahí empezar a escribir. Al principio escribía mucho en mi libreta y ahora escribo mucho en el teléfono. A veces solo escribo una frase y nunca más la vuelvo a tocar".

En el evento estuvieron presentes el coordinador de la licenciatura, Pedro Cabral, así como la alumna Adriana Karime Del Río, quien fungió como moderadora. De igual forma estuvieron presentes la directora de cultura, Aleyda Andrés Ibarra, y el organizador del encuentro, Felipe Cabello.

"La inspiración la va tomando cada uno con la forma de sus vivencias y perspectivas de la vida. Cuando me pasa algo trágico no escribo. La inspiración ocurre en la tranquilidad y en momentos de paz mental. La poesía es para compartir. Es importante exponerla y para eso hay que embellecerla".

El joven fue seleccionado este año como ganador de los Juegos Florales Nacionales 2024 en el Premio Elogio Local a San Juan del Río, premio que recibió en el pasado mes de junio en una ceremonia formal.