Mexico Street Photo Fest regresa en octubre a Querétaro

Exposiciones, conferencias, caminatas fotográficas y talleres en torno a la fotografía de calle se realizarán como parte de la segunda edición del Mexico Street Photo Fest.

El festival regresará en octubre a Querétaro con la participación de más 15 países como Estados Unidos, Italia, Hungría, España, Singapur, Malasia, Australia , Canadá, Irán , Inglaterra, Puerto Rico, Argentina, Turquía y México.

La programación arrancará el 25 de octubre, y tendrá como sedes el Centro Queretano de la Imagen, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro de las Artes de Querétaro.

Todas las actividades serán de acceso libre, a excepción del concurso de fotografía de calle que requerirá de un pago de inscripción por cada participante. Las bases se publicarán este 26 de junio en la plataforma del festival (mxstreetphotofest.com).

Una ventana a la foto de calle

En rueda de prensa, Luis Padilla y Héctor Muñoz, impulsores de Mexico Street Photo Fest en Querétaro, señalaron que el festival busca reunir y servir de plataforma a diferentes perspectivas sobre la fotografía de calle en el mundo.

Es por ello que un comité del festival se ha encargado de seleccionar algunos trabajos que podrán conocerse en esta edición a través de tres exposiciones colectivas.

La primera se titula “Heterocromía”, y participan exponentes de 13 países con trabajos en blanco y negro y a color; la segunda “Through her eyes”, que reúne la mirada de 20 fotógrafas de 10 países, y “Assembly”, que se integrará por 25 fotografías elaboradas por colectivos de fotografía de calle como Cantera rota, La Estrit, Toma la Calle y Pulse Beats Japan.

La idea, es que el público pueda conocer aquellos momentos únicos que han captado los fotógrafos de calle en la cotidianidad, y que debido al día a día hemos dejado de ver.

El interés por este género es tanto, que los organizadores revelaron que tan solo en la primera edición se inscribieron mil 600 fotos en el concurso, de las cuales al rededor del 50% pertenecieron a exponentes latinoamericanos.

Afortunadamente, agregaron, no hay regulaciones en el país que impidan el trabajo libre de los fotógrafos de calle como en otras partes del mundo, y pese ello los organizadores afirmaron que atienden a máximas como no fotografíar niños, no usar la imagen para efectos publicitarios y respetar el derecho a la imagen propia de la población.

“Yo no tomo una foto que no me gustaría que me tomaran”, aseveró Padilla.

De todo esto y más se podrá conversar en la segunda edición de Mexico Street Photo Fest.