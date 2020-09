Mostra de Venecia cambia el perfume por el desinfectante

VENECIA. Los desinfectantes han relevado a los perfumes y el glamour que otros años invadían la Mostra del cine de Venecia, donde todo está preparado para acoger desde este miércoles su edición más atípica con un estricto protocolo contra el coronavirus.

El director del certamen, Alberto Barbera, reconocía hace unos días que mantener su celebración ha conllevado un precio: el de no contar con muchos famosos, a los que las productoras piden no viajar para no exponerse a los contagios y perjudicar los rodajes.

Cine Mostra de Venecia, por inaugurarse en plena pandemia y sin público

Acorde con los tiempos, el documental Molecole, en el que el realizador Andrea Segre recorrió calles y canales venecianos entre febrero y abril para mostrar la desolación, se exhibió en la preapertura.

Michel Franco compite por el León de Oro con Nuevo orden y disputará el premio principal con Amos Gitai, Andrej Konchalovsky, Chloe Zhao y Gianfranco Rosi.

La mexicana Yulene Olaizola estará en la sección Horizontes con Selva trágica.

Cate Blanchett preside el jurado que entregará el premio honorífico a la actriz Tilda Swinton, mientras que Pedro Almódovar eligió la cita para el estreno mundial de su cortometraje La voz humana.