Museo de la Ciudad dedica altar a Jesús Águila Herrera

Los artistas también rinden homenaje a otros artistas en Día de Muertos, y como muestra, el altar del Museo de la Ciudad, que este año recuerda al acuarelista y pintor Jesús Águila Herrera (1942- 2024), quien también trabajó como monero en Diario de Querétaro.

La ofrenda fue construida por el museógrafo Manuel Oropeza, y reúne la obra del autor y varios de los cartones originales que hizo para este periódico. Se puede visitar este jueves 31 de octubre como parte de la Noche de los Museos, en la que participan 30 museos, galerías y espacios culturales en el estado.

Teatro Tercera llamada al más allá: La Muerte anda suelta en los foros queretanos

Todo este día habrá actividades en horarios extendidos que incluyen conciertos, performances, inauguraciones, recitales, recorridos guiados, actividades didácticas, además de la oportunidad de visitar las exposiciones temporales y permanentes de manera libre.

Esta es la segunda edición del año 2024 y desde 2023 esta iniciativa se ha llevado a cabo a fin de fomentar la visita a estos lugares, logrando hasta el momento una afluencia total de 32 mil 530 personas.

Este año participan en Querétaro: 13BIS Galería, AVE Taller, Casa Bestiario, Casa Galería Víctor López, Centro Cultural Casa del Faldón, Centro Queretano de la Imagen, Centro de las Artes de Querétaro,Centro de Arte Emergente, D’Carro Arte, Fundación Carol Rolland A.C., Fundación Cultural Aldhebarán, Galería HGZ, Galería Libertad, Galería Municipal Rosario Sánchez Lozada, Galería Taller Clavo, La Jabonera, MACQ, Museo de Arte de Querétaro, Museo de Bichos Querétaro, Museo de la Ciudad, Museo del Calendario, Museo de la Restauración de la República, Museo de los Conspiradores y Museo Regional de Querétaro.

Foto: Cortesía / Museo de la Ciudad

Mientras que en Corregidora se suma Museo Anbanica de Historia; en Pinal de Amoles el Museo Comunitario Tomás Mejía, y en Jalpan de Serra el Museo Histórico de la Sierra Gorda.

Cultura Tradición de Día de Muertos de Tolimán llegará a Los Pinos

Para conocer la programación completa, ver en: https://culturaqueretaro.gob.mx/multimedia/3

¿Quién fue Jesús Águila Herrera?*

Foto: Cortesía / Museo de la Ciudad

Jesús Águila Herrera nació en Alfajayucan, en el municipio de El Marqués, Querétaro, y vivió en los barrios de La Pastora y La Cruz en la capital.

Estudió en Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro con Agustín Rivera, a quien suplió en sus clases cuando se convirtió en director.

En los años 80 llenó la ciudad con acuarelas de los rincones del Centro Histórico de la ciudad –“pintoresquismo” le llamaba él–, pero antes fue monero en Diario de Querétaro.

Cultura Ofrecen seminario de estudios "Entre la vida y la muerte"

Su primer cartón se publicó en la página 2 de este periódico el 5 de mayo de 1970. Era un dibujo del presidente estadounidense Nixon con la soga al cuello por el conflicto de Camboya y Vietnam.

“Todo lo he hecho por gusto... mi época de monero fue por gusto, por impulso, de una manera de emocionarme con el dibujo y luego buscar la idea. Yo no tuve estudios de caricaturista o historietista, así que lo hice con mucha emoción, mucho gozo”, compartió el autor en una entrevista realizada por Suplemento Barroco, en 2012.

El artista es recordado por su actitud melancólica, sencilla y por no estar habituado al ojo público. No daba entrevistas –la citada anteriormente fue la primera después de 20 años–, y no asistió a homenajes ni retrospectivas de su trabajo.

Foto: Cortesía / Museo de la Ciudad

“Sólo Rembrandt, con tantos autorretratos, se acostumbró a las miradas… Lo que importa es la obra; la obra debe hablar por mí”, dijo en su momento.

Cultura ¿Ya conoces el programa del Festival de Día de Muertos 2024?

Particularmente sus acuarelas cobraron gran popularidad, pero también sus acrílicos y pinturas al óleo, una de ellas forma parte de la colección de Diario de Querétaro.

Sus temas más recurrentes fueron la pobreza, la soledad, los contrastes, el cuerpo de la mujer y el paso del tiempo. También retrató a políticos como Enrique Burgos, cuya pintura se exhibe con su firma en el salón gobernadores del Palacio de Gobierno; también retrató a nuestro fundador, el periodista José Guadalupe Ramírez Álvarez.

Foto: Cortesía / Museo de la Ciudad

“¿De qué se siente orgulloso siendo pintor?”, le preguntó la periodista Margarita Ladrón de Guevara en aquella afortunada entrevista: “de nada, porque yo quise ser poeta”, aseguró.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El artista murió el 11 de octubre del 2024 a la edad de 82 años.