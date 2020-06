Museo Van Gogh de Ámsterdam compra carta escrita por Vincent junto a Paul Gauguin

La Haya, Holanda | AFP.- El Museo Van Gogh de Ámsterdam anunció que compró una carta escrita conjuntamente por los pintores Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, en una subasta por un monto de 210.600 euros.

"La Fundación Vincent van Gogh compró una carta excepcional de Vincent van Gogh para la colección del Museo Van Gogh, el martes de tarde en una subasta en (la sala) Drouot en París", indicó el museo en un comunicado.

En la carta, ambos artistas testimonian su admiración recíproca y una misma visión de la renovación futura del arte moderno.

"Es la única carta que Van Gogh escribió junto a otro artista", y es "el documento más importante" del pintor neerlandés que aún se encontraba en manos privadas, añadió el museo.

En tinta, sobre papel cuadriculado, esta carta rubricada por Van Gogh y Gauguin estaba dirigida a su amigo, también pintor, Emile Bernard. La misiva fue fechada entre el y 1 y 2 de noviembre de 1888 en Arlés, y hace referencias a discusiones respecto a una "asociación de pintores".

Ambos autores expresan su convicción de que el arte atravesaba entonces un periodo clave hacia un "renacimiento".

News! Van Gogh Museum acquires letter from Van Gogh and Gauguin.

At an auction at Drouot in Paris yesterday afternoon, the Vincent van Gogh Foundation acquired a singular letter written by Vincent van Gogh. Read the press release: https://t.co/WaLdA07jV8 pic.twitter.com/hf2o2VQraZ — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) June 17, 2020

En la carta, Van Gogh elogia a Gauguin, y le confiesa a Bernard que se sienten suficientemente cómplices como para frecuentar juntos determinados lugares: "hemos hecho algunas visitas a burdeles y es probable que terminemos yendo a menudo a trabajar allí".

Van Gogh (1853-1890) cedió la pluma en la última página a Gauguin (1848-1903) quien, con falsa modestia refuta los cumplidos de su amigo: "No escuches a Vincent, él, como sabes, es de fácil admiración e indulgente".

La carta será exhibida por primera vez durante el otoño (boreal), en una exposición dedicada a la correspondencia de Van Gogh, indicó el museo que cuenta con más de 875 cartas del artista.

