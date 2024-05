Museos queretanos cobran vida como protagonistas de la noche

Esta noche las salas de los museos de Querétaro cobraron vida, y no, no como en la película, aunque tan alejado no estuvo. Actividades sensoriales, talleres, conferencias, performances y muchas otras experiencias fueron las protagonistas de la Noche de Museos 2024.

El recorrido cultural realizado por DIARIO DE QUERÉTARO arrancó a las 18:00 horas en la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada con el performance realizado por el artista queretano Lechedevirgen Trimegisto, quien realizó unas cuantas terapias de desconversión heterosexual de participantes de la audiencia.

Cultura Más de 20 recintos culturales abrirán sus puertas en la Noche de Museos

Su arranque fue previo a la activación "Territorios ceropositivos", realizada por el artista no binario originario de León, Guanajuato, Ale Carrillo. Estos eventos estrechamente ligados con las disidencias sexuales buscaba dialogar con la exposición de Hause Infonavit, "qué es hacer hogar???????? Habitamos las casas o ellas nos habitan a nosotrxs?", mismo que problematiza el concepto de hogar y busca proponer el acompañamiento y creación de un lugar seguro para las diversidades.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Las calles del Centro Histórico nos guiaron hasta el Museo de Arte de Querétaro (MaQro) dónde se estaban realizando recorridos guiados por las salas. Ahí fue donde conocimos a Dany y a Pedro, una pareja que por primera vez participaban en una jornada de la Noche de Museos. "Justo venimos de una casa de cerámicas, hicimos objetos de cerámica, pintamos las piezas y todo, muy lindo. Hicimos un mapita con todo el recorrido que realizaremos, así que ese es el plan que tenemos para esta noche", explicó Dany.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Por otro lado, Ricardo, quien también se encontraba visitando MaQro, se encontraba más en la disposición en visitar los lugares a dónde su bici "lo guiara". "Me enteré de la Noche de Museos esta mañana por pura casualidad y no me quise perder por nada del mundo la oportunidad de visitar tantos museos me fueran posible", expresó el ciclista.

Otros testimonios que se recuperaron durante la noche coincidieron que esta velada era una de las más esperadas, sobre todo para los estudiantes, porque muchos de ellos no siempre tienen el tiempo para poder visitar estos recintos culturales; por lo que los horarios extendidos les caía como anillo al dedo.

Exposiciones Agenda cultural | Que hacer en Querétaro del 14 al 19 de mayo

Nuestra tercera conquista de la noche fue el Museo Regional de Querétaro, el cual se encontraba atiborrado de visitantes. Desde quienes visitaban las salas hasta quienes acudieron al concierto de Xochitzin & Quetzal Band. Entre sus actividades más atractivas se encontraba una experiencia sensorial llamada "voces del sonido", donde los participantes eran privados de su vista por un antifaz y eran guiados por chicos del servicio social del museo para que pudieran tocar e imaginar la replica de algunas esculturas que se les dio a explorar.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Nuestra noche terminó en las instalaciones de la galería Casa Bestiario, donde nos sumergimos en una experiencia sensorial y de introspección llamada "cuerpo, movimiento y arte". En esta propuesta, los visitantes podían tomarse el tiempo que quisieran para ser uno con la música y permitirse sentir lo que ésta les quiere transmitir. En el suelo se encontraban largos pliegos de papel, donde se podía plasmar con los gises que estaban a disposición, algún dibujo o alguna frase que quisieran dejar. De acuerdo con las organizadoras, al día siguiente sería develada la pieza creada como un cadáver exquisito.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

29 recintos culturales de Corregidora, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y Querétaro se sumaron a esta tercera edición con más de 60 actividades para el público de todas las edades. De acuerdo con los organizadores de esta jornada, en 2023 se registró una asistencia de 20 mil personas, de los cuales más de la mitad eran nuevos visitantes.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo