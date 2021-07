Palou rompe con mitos sobre la caída de Tenochtitlán

Sacar la Historia de los libros y romper con los mitos sobre la conquista de los españoles fue el propósito del historiador Pedro Ángel Palou para realizar la serie de diez episodios en formato podcast titulada La caída de Tenochtitlán, para la plataforma Himalaya, donde la memoria del pasado se narra sin solemnidad a 500 años de la derrota mexica.

“Llevar la historia fuera de los libros de texto es una tarea importante porque la gente le tiene un poco de miedo al texto y en cambio aquí te pones unos audífonos y haciendo cualquier otra cosa puedes ir escuchando una nueva versión de la historia de México que va desmontando uno a uno los mitos que nos enseñaron desde la primaria”, explica Palou en entrevista con El Sol de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El historiador no rechaza la forma tradicional de enseñar la Historia, pero asegura que en el presente la conexión con el público, sobre todo joven, es mucho mayor a través de plataformas digitales, por lo que resulta atractivo incursionar en propuestas como el podcast. “Estos nuevos medios tienen un grado de inmediatez y penetración enorme que hoy en día permiten discutir más rápidamente y romper con la historia oficial con la que hemos crecido. Claro que es difícil porque es un lenguaje distinto y hay que adaptarse”, apunta.

La serie, que estrenará un capítulo cada semana, inicia desde la llegada de los primeros conquistadores españoles a la zona de Campeche y de manera cronológica avanza hacia a los años de lucha y dominio de los indígenas hasta cerrar con el inicio de gobierno español que, a decir del historiador, fueron tiempos de mucha convivencia entre mexicas y españoles.

Palou parte de la idea de que el México de hoy no sería lo que es, de no ser por el proceso de conquista de hace 500 años. Y si bien la premisa resulta evidente, el historiador plantea la idea de que la caída del imperio azteca no fue precisamente un triunfo de los conquistadores sino parte de una estrategia de cambio que buscaban los propios indígenas de pueblos aledaños a Tenochtitlán cansados de vivir bajo el mandato del imperio mexica.

Entonces de los primeros mitos que la serie rompe es que la caída de Tenochtitlán no fue un acto únicamente de dominio español, y más bien deja claro que se trató de una estrategia de alianza, principalmente, de los tlaxcaltecas para acabar con el yugo de los aztecas. En ese sentido, busca terminar con la idea del México derrotista.

“Los tlaxcaltecas pensaron en usar a los españoles para salirse del mandato de los mexicas para luego deshacerse de los españoles, claro que no salió exactamente como planearon”, refiere el autor de más de 60 libros.

Otra leyenda con la que Palou rompe es sobre la figura de la Malinche considerada como una traicionera por apoyar a Cortés en la traducción. El historiador señala que en realidad la conquista fue de mucha agresión sexual hacia las indígenas, y la Malinche fue una de las decenas de mujeres que se regalaron a los conquistadores, por lo que su papel como traductora entre los mexicas y españoles fue una consecuencia de su condición de obsequio.

Así en capítulos de máximo 15 minutos, Palou ofrece una mirada más fresca sobre uno de los momentos más importantes para la construcción del México actual. “En esta época de conmemoraciones es importante reflexionar desde nuevas perspectivas esta historia de quiénes somos”, concluye.