Ratifican como cronista de la ciudad a Neftalí Sáenz

Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas fue ratificado como Cronista de San Juan del Río, por parte de los regidores del ayuntamiento en sesión ordinaria de cabildo, para el período de la administración pública 2024-2027.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Educación y Cultura y fue aprobado por todos los miembros del ayuntamiento presentes. El Presidente Municipal, Roberto Cabrera, brindó unas palabras al cronista para hacer oficial la rectificación.

"Esto es un reconocimiento que te hacemos por el estudio, a la experiencia, a la trayectoria y a la colaboración a nivel estatal. Has hecho un trabajo en el que se nota el cariño de nuestra tierra, el cariño por conocer su historia, por promoverla, con la serie de publicaciones que has hecho como autor y que has motivado, en colaboración, muchas gracias".

Roberto Cabrera solicitó al cronista que en el futuro consideré brindar algunas conferencias dirigidas a los integrantes del ayuntamiento de San Juan del Río. Después, el cronista pasó al frente a tomar protesta frente al público presente.

Con los integrantes del ayuntamiento en sesión de cabildo / Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

Entre los méritos con el que se le reconocieron fueron, su colaboración con la Asociación Civil de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro A.C. (CROMEQ) y con la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas.

Además de la publicación de diversos textos sobre la historia de la ciudad, tanto de su autoría como con las colaboraciones que ha realizado, y la continuación del programa In Situ, en donde realiza recorridos en sitios históricos, con el fin de que la población se convierta en promotor de la cultura.

El cronista estuvo acompañado de su mamá Martha Lilia Bárcenas García y su hermana Tatiana, además de algunos integrantes de la Asociación Pro Museo Histórico de San Juan del Río, a la que pertenece.