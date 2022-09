Reflexionan sobre la violencia machista en el arte en el FITU

Ha sido duro darse cuenta de que las huellas de la violencia patriarcal y machista están presentes en prácticamente cualquier aspecto de la vida. Y más aún reconocer que el medio artístico nunca ha estado exento de ello, a pesar de que, se supone, en sus manos se han depositado los mejores valores de la humanidad.

La obra de teatro La violación de una actriz de teatro, de la dramaturga chilena Carla Zúñiga, —que este fin de semana tendrá dos funciones dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) de la UNAM— pone en evidencia este grave problema y hace pensar en la necesidad de su urgente prevención y solución.

“Es una reflexión sobre cómo los artistas debemos estar siempre alerta a no sólo tematizar este dilema, sino a no replicar maneras que ya deberían estar obsoletas, como son los abusos por jerarquías de autoridades en el arte o el modo en que los directores de teatro tratan a sus alumnas y actrices”, explica la dramaturga Zúñiga, en entrevista con El Sol de México.

Inspirada en varias denuncias de abusos en teatros en Chile, la puesta en escena narra la historia de dos actrices que se preparan para comenzar la nueva temporada de una obra que conocen al derecho y al revés. En teoría no deberían tener problemas, pues, aunque sean tiempos de peste, la obra se podrá transmitir por internet. Sin embargo, una de ellas no está cómoda: casi como una revelación, de sus memorias surge el recuerdo de un episodio de violencia que le ocurrió tras las bambalinas del teatro, por lo que decide no llevar a cabo su actuación.

“No se hacen referencias directas a los casos reales, pero no es necesario porque estas conductas, completamente contradictorias del arte, están muy presentes en el imaginario de las personas. Creo que es inevitable, al hablar sobre el abuso y abrir la herida de estas temáticas, que no vayamos hacia nuestras propias experiencias”, comenta la dramaturga.

Con una escenografía minimalista y un guión que concentra la atención en la corporalidad y diálogos de los actores, la obra “borra absolutamente la espectacularización de la violencia machista, tratando de buscar en lo más concreto la crudeza de los temas que se están tratando en escena”, explica Zúñiga.

HACER TEATRO DESDE EL CONFINAMIENTO

Pero si el tema de la violencia es el centro de esta obra, también la pandemia y el encierro forman parte de las reflexiones del diálogo entre las actrices: desde el modo en que el confinamiento cambió las dinámicas de teatro hasta el valor del espacio de reflexión que llegó a significar ese momento de crisis.

El tópico encuentra su presencia tanto en el diálogo como en el diseño del escenario, parecido al de una pasarela, que evoca esos momentos en que el teatro tuvo que encontrar un lugar para continuar siendo el reflejo del mundo más allá de los escenarios.

Carla Zúñiga cuenta que, paradójicamente la obra fue concebida y ensayada la mayor parte en sesiones por internet, por lo que llevarla de manera presencial tanto en Chile como en México es muy significativo, y más por el gran talento escénico de las actrices Coca Miranda y Carla Gaete.

Por su parte, el director de Teatro UNAM, Juan Meliá, explicó que La violación de una actriz de teatro, forma parte de las obras de profesionales en exhibición del programa del FITU, y que la invitación a la compañía Minga Producción Escénica, se realizó tras considerar que el tema al que refiere se inscribe a uno de los ejes principales del encuentro, “El cuidado”, que hace énfasis en la importancia del bienestar emocional, psicológico y social de las personas, además de la gran calidad que la compañía ha mostrado con esta puesta.

“Es una obra que fue muy bien recibida en diferentes festivales internacionales de Chile y que está creada por una de las dramaturgas más potentes de las jóvenes generaciones chilenas, es por eso que les extendimos la invitación”, apunto el director.

Las presentaciones se llevarán a cabo este sábado 10 y domingo 11 de septiembre, a las 19:00 y 18:00 horas respectivamente. La entrada es libre, para asegurar su acceso se recomienda anticipar su llegada por lo menos una hora antes de la presentación.