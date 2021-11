Regresa “La obra que sale mal” al Teatro de los Insurgentes

Daniela Romo y Claudia Álvarez fueron las madrinas de la primera función en la reapertura el Teatro de los Insurgentes de La obra que sale mal.

Tras casi dos horas de risas con la trama de una compañía de teatro que tiene todo en contra para su estreno y aún así logra dar la función, Daniela Romo manifestó su agradecimiento al elenco, "este talento maravilloso que me han hecho gozar una noche maravillosa en tiempos aciagos en el teatro, se los agradezco de mi corazón porque es maravilloso ver la entrega de cada uno de ustedes", y pidió al público recomendar "esta obra que sale mal, pero sabe a toda madre”.

Gossip Michelle Rodríguez ocupará el puesto de Rebecca Jones como protagonista de “Agotados”

Claudia Álvarez, quien protagonizó la primera temporada de la puesta, expresó emocionada al elenco: “Me enorgullece que estén en este teatro, ustedes son un estandarte de lucha, de garra, de fuerza, de talento, porque el teatro se paró, hubo mucha incertidumbre y hoy están aquí, vean lo que logra la gente con talento. Hoy el Teatro regresa, estamos felices de disfrutarlo".

La actriz, quien tiene seis meses de embarazo de gemelos, recordó que además de actuar en la obra, "la he visto más de 100 veces y me impactó que me sigo riendo como si no la hubiera visto nunca, en verdad, qué orgullo de todos, no hay ninguna persona en este escenario que yo diga que no me gusta, todos son impactantes, gracias, gracias, gracias por regalarnos su talento”.

La obra que sale mal, tuvo su alfombra roja previo al estreno, por la que pasó el diplomático Jon Benjamín, quien informó que como Embajador de Reino Unido en México, lleva escasos tres meses en funciones y que realmente esperaba que le sorprendiera la actuación del talento mexicano, porque era su primera vez, cuando “nuestros artistas en Londres también hacen lo propio”.

Entre otros talentos de la grey artística que pasaron por la alfombra roja, acudieron Mariana Garza, ex Timbiriche y productora teatral su hija María Perroni Garza, Maya Zapata, Verónica Langer, Johanna Murillo, Billy Rovzar, Gaby Platas y acompañante, Daniela Romo y Grettell Valdez.

La obra que sale mal, inicia temporada en el Teatro de los Insurgentes con las actuaciones de Ana Sofía Gatica, Majo Pérez, Yuriria del Valle, Ari Albarrán, Daniel Bertón, Iván Carbajal, José Luis Rodríguez El Guana, Winston, Artús Chávez, José Dammert, Alex Gesso, Daniel Haddad, Alondra Hidalgo, Ricardo Maza, Juan Carlos Medellín, Daniel Ortiz, alternando funciones.