Santiago Savi participa en el cartel promocional de la serie "El secreto del Río"

Santiago Savi es pintor y muralista, y proviene de un pueblo mixteco denominado Abasolo del Valle, en el sur de Veracruz, lo que se ve reflejado en sus pinturas, pues hablan del arte textil y la cultura de los pueblos originarios.

Este mes de octubre, la plataforma digital Netflix, reveló el cartel oficial de la serie denominada "El secreto del río", cuyo arte, es la propuesta del artista, quien colaboró con el medio.

"Me convocaron para un proyecto en la serie "El secreto del río", que era retratar el cartel promocional, es decir, ilustrar la portada, para darla a conocer en medios de comunicación y en todo el mundo. Se ha vuelto una serie muy vista, pues retrata la cultura zapoteca de Oaxaca y me siento muy contento de haber participado".

Santiago Savi trabajó desde muy pequeño en el campo y en la milpa. Sus padres son campesinos, y él se convirtió en Ingeniero Agrónomo de profesión, lo que le dio la oportunidad de trabajar en comunidades indígenas de México.

"Pero el arte siempre me ha seguido. Soy autodidacta, y aunque nunca lo vi como un estilo de vida, en 2013 falleció mi mamá y una manera de hacerle un tributo fue hacerle una pintura, en donde plasmara la cultura mixteca, para poder reconectar con ella".

Su pasión es pintar murales coloridos. Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Ahora produce su arte de manera orgánica y a pasos agigantados, pues ya ha expuesto en la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Nueva York. Además de tener compradores de Francia, Suiza, Alemania, España, Canadá, Chile y Colombia. Pero su especialidad son los murales, con los que desea provocar a las personas.

"A veces uno va haciendo lo que más ama y lo que más le apasiona. Investigo y pongo mucho de lo que a mí me gusta y me mueve. Me gusta hacer murales coloridos que me transmitan alegría, felicidad, ternura y que reconecten con mi identidad, y quiero que la gente tenga esas reacciones cuando los vea".

SUS ILUSTRACIONES EN LOS LIBROS DE LA SEP

En su obra se pueden ver muchas flores, mucha vegetación y elementos de pueblos originarios. Lo que llamó la atención de las autoridades de la SEP, pues fue uno de los artistas concentrados en los nuevos libros de texto, bajo la materia "Múltiples lenguajes".

"Participé con 6 de mis obras en los nuevos libros de la SEP. Es una actividad didáctica, los niños pueden ver mis pinturas y hacer una historia, pintar algo, imaginar algo y escribirlo. Yo no me la creía hasta ahorita, que voy a las primarias donde firmó los libros y convivo con los niños. En ocasiones, los profesores se comunican conmigo en redes sociales, y me dicen que los niños están muy contentos y veo el impacto positivo que hay".