"Sí podemos acabar con la violencia", Uriel Ramírez

Uriel Ramírez Hernández es escritor y el creador de las Ferias del libro, la paz y la esperanza, un concepto que inició en las calles de Apatzingán, Michoacán, con el movimiento “Revolución cultural”.

“Yo desde joven veía que el narcotráfico era algo malo para nuestra región y que se iba a convertir en algo peor. Entonces empecé con algunos amigos a hacer círculos de lecturas y cuentacuentos en las calles. Siempre he creído que el arte y la cultura pueden transformar”.

Después comenzó a hacer eventos en las colonias populares y empezó a realizar sus propios escritos y a publicarlos, aunque la escritura llegó a su vida desde los 9 años.

“Cuando era un niño, vi a mi mamá con una navaja en las venas, en ese momento estaba escuchando una canción de Juan Gabriel. Me quedé impactado sin poderme mover y me pregunté ¿quién canta esa canción que hace que mi mamá se entristezca? y desde entonces me dije que iba a escribir para que mi mamá sea feliz”.

Con el tiempo Uriel fue perfeccionando su técnica hasta llegar a escribir unos 100 poemas y varios libros de poesía y un libro denominado “Poeman”.

Cultura Libreros y revisteros queretanos buscan reactivar su economía con festival

POEMANTAS

En 2006 en Michoacán surgieron las narcomantas en Michoacán. A Arturo se le ocurrió realizar una respuesta amorosa a la narcomanta, y ahí nacieron las “Poemantas”, que son mensajes de paz, de amor y de esperanza. Para Uriel y sus colaboradores, el arte y la cultura es uno de los caminos más importantes para transformar la conciencia y construir la paz.

“Iniciaron en Michoacán, pero ahora se ven en todo el mundo. Las Ferias del libro que creamos surgieron por las situaciones de violencia, con las que empezamos a llegar a otras comunidades, y que crearon un impacto a nivel estatal y nacional”.

POEMAN

Con el trabajo de las poemantas en las comunidades, la gente comenzó a llamar a Uriel “Poeman” y entonces decidió crear al personaje “es un niño vestido de manta y con huarache, con una capa estilo Morelos, al estilo michoacano, que no usa la violencia ni las armas, usa la cultura para ayudar a sus pueblos. Su vehículo es una librería rodante que viaja de escuela en escuela y de pueblo en pueblo”.

Y el resultado ha sido maravilloso. El libro se ha convertido en un éxito en Michoacán y la gente los busca como un desfogue a las situaciones de violencia. Para Uriel algunas de las historias que escucha el personaje son muy tristes y otras son de gran esperanza. La gente lo ve como un héroe y su autor planea ya una saga de libros y hasta una película.

Cultura El Heraldo de Navidad será presentado por primera vez en San Juan del Río

Recuperar espacios de lectura

Las ferias del libro son un detonante para fomentar la lectura y buscar la paz, esa es la primicia de Uriel. Sí se puede cambiar el entorno social hacia la paz, está seguro de que se puede lograr.

“Yo no creo que la gente no lea, pues en cada feria veo familias que llegan y piden títulos. Los que más leen en el país son los jóvenes, por eso yo creo que sí hay esperanza. La primera feria del libro en mi región la hicimos sin un solo peso. Tenemos que hacer las cosas con lo que tenemos a la mano”.

Y a los jóvenes escritores, los invita a que se atrevan a escribir “todo es posible, en el primer encuentro de poetas participó un joven que meses atrás traía un cuerno de chivo en la mano, y ahora carga una guitarra”.