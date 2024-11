El “Eras Tour” de Taylor Swift inició su residencia en el Corral de Comedias

La magia del “Eras Tour”, la exitosa gira internacional de la cantante estadounidense Taylor Swift, ha traspasado fronteras en más del año que ha estado recorriendo el mundo; particularmente, en Querétaro llega como una adaptación al teatro musical producido por la compañía local Escena Cinco en mancuerna con la escuela de danza, Double J Dance Center.

“Una noche de Taylor, Tributo a The Eras Tour” es el nombre del espectáculo que los artistas queretanos estarán ofreciendo en el Corral de Comedias el 16, 22 y 23 de noviembre.

Su propuesta es una “probadita” del verdadero show que Swift dio a conocer en el 2023; por lo que, dura poco más de una hora con 40 minutos, es decir poco más de la mitad de lo que dura el espectáculo real.

Pese a los recortes se pudiera decir que es una representación digna del concierto, eso nos aseguró una de los asistentes a la función de estreno. “Me gustó mucho el trabajo de los bailarines y los cantantes. Me parece muy bonito que hayan incluido canciones que no están en el setlist original, como lo es en el caso de la era de ‘Speak Now’, siento que fue hacerle justicia”, comentó la joven a Diario de Querétaro.

Tal como el espectáculo original, el tributo queretano ofrece un recorrido por la discografía de Taylor Swift –o por las ‘eras’, como ha sido acuñado por la propia cantante–, iniciando por el disco “Lover”, con el que tuvo que suspender su gira en el 2020 debido a la contingencia sanitaria internacional. De ahí siguen con los éxitos de “Fearless”, su segundo álbum de estudio y con el que recibió diversos galardones, incluyendo “Álbum del Año” por los Premios Grammy, por su impacto en el género country.

A diferencia de la reconfiguración actual de la gira, el show queretano mantiene separadas las secciones de los álbumes “evermore” y “folklore”, por lo que cada disco tiene su momento estelar en la función.

En escena, los artistas recrean momentos especiales de la gira, como el momento en que Taylor regala su sombrero fedora durante la canción “22” en la era de “RED”, o la tradición que Kam Saunders, integrante del equipo de bailarines, ha creado durante la canción “We Are Never Ever Getting Back Together” al adaptar la frase “Like, ever!” a una frase local de cada país que han visitado, o el factor sorpresa de la sección acústica pero con su propio toque al incorporar una improvisación de baile que acompañe la canción seleccionada en vivo.

De igual manera, se mantienen fieles al show original al incorporar el onceavo disco de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, con un segmento que, de acuerdo con el testimonio de la espectadora, “deja la piel chinita”.

El espectáculo tendrá una función hoy a las 20:00 horas en el Corral de Comedias, al igual que el 22 y 23 de noviembre a esa misma hora. Los boletos tienen un costo de 200 pesos, en preventa, y 250 pesos el día de la función. Se pueden adquirir directamente en la taquilla del lugar o desde el Instagram de la productora: @escena_cinco.

