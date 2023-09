“Esquizofrenia” llega hoy al Teatro de la Ciudad

“Esquizofrenia, ¿estás seguro de que tú no la padeces?” es la frase promocional de la obra de psicoterror escrita por Mauricio Pichardo, dramaturgo, y protagonizada y dirigida por Rafael Perrín. “Esquizofrenia” llegará al Teatro de la Ciudad hoy a las 20:30 horas. ¡No te lo puedes perder!

“El maestro del terror” regresa a los escenarios queretanos, ahora con una producción cien por ciento mexicana: “Esquizofrenia”. Esta obra catalogada como terror psicológico se ambienta en el año de 1914, donde Emile Tuck, un psiquiatra inglés, reúne a un grupo de colegas para demostrarles dos cosas: en primer lugar, que él no está muerto; y, en segundo lugar, que ha descubierto la cura de la esquizofrenia.

Con más de seis años en cartelera, Rafael Perrín ha buscado poner en la mesa el tema de la salud mental. Desde su punto de vista, la esquizofrenia es una de las enfermedades más letales y comunes de la humanidad. “El problema de la esquizofrenia es que está muy cercana a lo que la gente catalogaría como una ‘posesión satánica’, pero no. La realidad es que es una enfermedad que está escondida dentro de nuestro propio cerebro y hasta cierto punto, todos padecemos un grado de esquizofrenia”, señaló el director.

La idea de esta puesta en escena llegó al actor a través de un sueño. “Una noche yo soñé que estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente el director y los actores, todo el equipo, se iba y me dejaban solo. Yo no podía salir, no me dejaban salir. Esa mañana desperté con una taquicardia y le conté a Gaby, mi esposa, que ya sabía de qué quería que tratara mi siguiente obra. Dos semanas después, me senté con Mauricio Pichardo y empezamos a platicar sobre la idea, y fue así como nació la obra”, añadió.

Comprometido con su papel y con el tema que estaba abordando, el actor ingresó a un hospital psiquiátrico en México para poder ver con sus propios ojos el trato que se les daban a los pacientes, el cómo ellos interactuaban entre sí y, sobre todo, para no caer en estereotipos. “Yo me puse en contacto con el director general del hospital, y le pedí que me dieran la oportunidad de ingresar sin que nadie estuviera enterado. Así que, en mi experiencia, yo presencié un gran cariño y profesionalismo por parte del personal médico hacia los pacientes. Pero también me di cuenta que es muy complicado ingresar a los enfermos a estos hospitales, es como si tramitaras una visa gringa. Es mucho mucho trabajo, y más al pensar en que su enfermedad no es ‘visible’, no llevan un bastón o silla de ruedas”.

La obra se presentará a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad, y de momento es la única fecha para Querétaro. Los boletos se encuentran a la venta en la plataforma de superboletos y los precios se encuentran entre los 339 pesos y 622 pesos, sin cargos por servicio.