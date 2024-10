La Mirruña Teatro conmemora siete años sobre los escenarios

Miembros de la comunidad teatral, familiares y amigos se reunieron en La Mirruña Teatro con motivo del séptimo aniversario de la apertura del foro escénico en el Centro Histórico.

Jorge Smythe, director de La Gaviota Teatro, fue invitado por Jessica Zermeño, directora de la compañía, a ser el padrino de este aniversario y el responsable de develar la placa conmemorativa.

“De verdad, mi admiración a Jessica y a todas las personas, creo que todos nosotros que hacemos teatro y que tenemos espacios sabemos que no es fácil y que es un enorme esfuerzo y trabajo para sacar el espectáculo y mantener las puertas abiertas; además que Jessica escribe, actúa, administra la empresa, o sea, uno tiene que hacer de todo. De verdad muchas muchas felicidades, que vengan muchos años más para La Mirruña Teatro”, expresó Jorge durante su intervención.

Fue un 6 de octubre del 2017 cuando La Mirruña Teatro comenzó a operar en el espacio donde se ubica hasta la fecha, calle 5 de mayo #77. De acuerdo con la directora, su primera función consistió en una presentación de “Más vale tarde que ruca”, una obra que habla sobre la sensación de que el tiempo está llegando encima, aunque realmente nunca es “demasiado tarde”.

El nombre del espacio nace en referencia al tamaño del mismo. “Yo siempre he sido chaparrita, así que siempre me habían llamado ‘mirruña’, y cuando estuve buscando el nombre para el foro pues tuve una lista grande de nombres, pero ‘mirruña’ siempre resonó conmigo. Además quería que el nombre tuviera un nombre femenino, al ser yo la segunda mujer directora en abrir un espacio propio, así que me era importante que sonara como un lugar que reflejara este factor”, expresó Jessica Zermeño en entrevista con Diario de Querétaro.

Si bien, la compañía se caracteriza por ser experta en la comedia y humor pícaro, su directora se enorgullece que en el último año hayan realizado espectáculos que abordan temas de interés como lo es la violencia de género. “Creo que lo que hemos logrado con ‘Tejedoras’ es algo que me hace sentirme orgullosa, es una obra que no necesariamente entra entre los proyectos que habitualmente realizamos pero que ha tocado corazones y ha generado el espacio para conversaciones importantes. Me parece relevante que los compañeros vean que en La Mirruña Teatro también podemos hacer este tipo de proyectos”, agregó.

A través de sus redes sociales, "La Mirruña Teatro" en Facebook, puedes conocer la cartelera de presentaciones que realizarán durante los fines de semana de octubre.