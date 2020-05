La Mirruña Teatro lanza línea de atención emocional para niñas y niños

¿Conoces a Mechita? Seguramente la has visto en el teatro de La Mirruña, a través de obras como “¿Monstruo estás ahí?” y “Un ratoncito muy ladronzuelo”. Ella es una niña intrépida, divertida y parlanchina, que al igual que muchos niños de su edad, ha tenido que quedarse en casa por la contingencia sanitaria. Sin embargo, por medio de la línea gratuita Mechita contigo, busca mantener el contacto con sus amigas y amigos, quienes podrán escribirle, enviarle videos o audios para compartirle cómo se han sentido durante este confinamiento, cuáles son sus principales dudas sobre la pandemia por Covid-19 o simplemente, para narrarle todas las aventuras que han vivido desde sus hogares.

En entrevista con DIARIO DE QUERÉTARO, la intérprete de este personaje, Jessica Zermeño, platica que las y los pequeños podrán ponerse en contacto a través del Whatsapp 442 5920369, o sintonizar cada domingo, a partir de las 11:00 horas, las transmisiones en vivo que Mechita realizará desde la página de Facebook de La Mirruña.

Teatro Monólogos virtuales para reír con los “profes”

Estas dos iniciativas fueron creadas con el objetivo de escuchar, acompañar y divertir a los pequeños durante estos días de encierro, pues “sabemos lo difícil que ha sido para ellos entender por qué no pueden salir, por qué no pueden ver a sus amigos o ir al parque”, dice la también dramaturga, asegurando que para esta misión, Mechita ha sido el personaje más idóneo, pues a través de sus propios errores, miedos y experiencias en casa, la niña de trenzas, pecas y mejillas sonrosadas ha permitido que las “pequemirruñas”– como dice de cariño a los pequeños espectadores–, hablen desde si mismos y reflexionen sobre la importancia de aprehender valores como la paciencia, el respeto, la responsabilidad y el amor, para una sana convivencia.

Cada domingo las pequemirruñas podrán conectarse y platicar con Mechita de diferentes cosas, y si el día no va muy bien, se sienten enojados, tristes “o tienen algo padre que contarnos, a través de la pequeña línea podrán hablar con este personaje, y decirle:`Mechita me enojé con mis papá porque me hicieron recoger el cuarto, o me enojé con mi hermano porque me quitó mi juguete… ella les contestará a todos”, asegura la actriz.

#TeEstoyHablandoAtí pequemirruña

Como parte del proyecto de monólogos virtuales “Te estoy hablando a ti”, impulsado por la dramaturga, Mariana Hartasánchez, La Mirruña Teatro tiene disponible en cartelera, dos obras muy divertidas que los peques podrán ver a través de una videollamada por Skype.

La primera se trata de ““Paquito y el ¿corona… qué?”, un monólogo en el que las y los niños podrán hablar sobre la pandemia, compartir cómo la están viviendo y llegar a una conclusión sobre el virus junto a este personaje.

Cultura Mechita te invita a conectarte

Bajo la misma dinámica interactiva, en “Los cuentos de Mechita”, las pequemirruñas encontrarán nuevas formas de narrar las historias ya conocidas, e improvisar nuevos cuentos.

Ambos monólogos tienen una duración de 20 a 25 minutos y un costo de 100 pesos por persona. Para más información sobre cómo adquirir su boleto digital, ver en la cuenta oficial de Facebook de La Mirruña Teatro.

Teatro en streaming

Para agregarle más ingredientes a la diversión, a través del canal de Youtube de La Mirruña se podrán encontrar las cápsulas con Los tips de Mechita, así como la obra Patitas al rescate; una historia sobre la importancia de cuidar y querer a las mascotas como parte de la familia.









Para las pequemirruñas que cumplan años en cuarentena, Mechita tiene preparado un video de felicitación especial; solo se deberá enviar un mensaje a la línea para recibirlo