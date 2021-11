Ya está lista la convocatoria para la Muestra Estatal de Teatro 2021

Del 22 al 27 de noviembre se llevará a cabo la nueva edición de la Muestra Estatal de Teatro (MET), cuya convocatoria permanecerá abierta hasta las 20:00 horas del 13 de este mes.

Podrán participar compañías y agrupaciones teatrales conformadas por artistas mexicanos o extranjeros, siempre y cuando las obras propuestas hayan sido creadas en Querétaro por autores de este estado.

Para su realización, la Secretaría de Cultura de Querétaro ha destinado 250 mil pesos, y por primera vez en la historia del MET, será la comunidad teatral organizada y el Consejo Consultivo de Teatro (CCT) quienes seleccionen las propuestas que integren su programación.

Para ello, han conformado una Dirección Artística integrada por los teatreros Abigail Contreras, Elizabeth Hernández y Enrique Guillén, quienes con base en criterios previamente establecidos y de manera transparente, harán la dictaminación y distribución del recurso.

“En el pasado los grupos no se elegían, sino que se seleccionaban a los primeros 20 o 30 grupos que llegaban, es decir, en el orden en el que habían enviado sus papeles: eso no es una selección artística, eso no es una curaduría para una muestra de teatro… simplemente es una tómbola (…) La intención de la Dirección Artística es que haya un grupo de personas de nuestra comunidad, de nuestros pares, que haga la elección de los grupos con base en criterios establecidos de calidad, curaduría, inclusión, diversidad… para que tengamos una muestra representativa de lo que es el teatro en Querétaro”, explicó sobre este punto Diego Ugalde, integrante del CCT.

De acuerdo con el representante, los tabuladores han sido definidos de acuerdo al número de integrantes de cada montaje o remontaje, en los que solo podrán participar hasta 12 personas (actores, músicos, directores, un iluminador y una persona que funja como técnico).

Para las creaciones escénico-digitales se destinarán 5 mil pesos, y los presenciales recibirán: de 1 a 4 integrantes 8 mil pesos; de 5 a 8 integrantes 12 mil pesos; de 9 o más integrantes 15 mil pesos.

Asimismo, señaló que los proyectos presentados deberán respetar los principios de inclusión, diversidad cultural, laicidad y promoción de los derechos humanos, por lo que aquellas propuestas cuyo discurso fomente la discriminación, el odio y la violencia hacia cualquier persona por razón de género, raza y/o grupo social serán descartadas.

Mencionó además que las compañías solo podrán ser seleccionadas con un solo montaje y no podrán participar propuestas que se hayan presentado en ediciones pasadas del MET.

De acuerdo con la convocatoria, las obras que se inscriban deberán haber sido creadas entre el 2 de octubre de 2019 y el 9 de noviembre de 2021.

Quienes deseen participar, podrán registrar su proyecto en la siguiente liga: https://bit.ly/RegistroMET2021. Los resultados se darán a conocer en la página http://culturaqueretaro.gob.mx/ a más tardar el 16 de noviembre de 2021.

Para más información sobre las bases ver en: https://bit.ly/BasesMET2021 .