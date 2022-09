Todo listo para la marcha por la paz en San Juan del Río

Los diferentes apostolados de la Parroquia de San Juan Bautista tienen todo listo para la marcha por la paz, que se llevará a cabo este sábado primero de octubre a partir de las 5 p.m., así lo dio a conocer el Padre Francisco Javier Aguillón Saavedra.

“Como iglesia particular en San Juan del Río, estamos organizando la marcha por la paz y la vida. El propósito de la marcha es caminar juntos y manifestar que el momento de paz se respeta desde la concepción. No solo a nivel diocesano, si no como católicos queremos promover la paz”.

El recorrido se hará desde Jesusito de la Portería, pasando por la Avenida Juárez para llegar al atrio de la Parroquia de San Juan Bautista, en donde dará inicio el santo rosario a partir de las 6 p.m. La marcha se realiza el primer sábado de octubre de cada año, porque es el mes del santo rosario.

“Cualquier persona que quiera participar sea católico o no sea católico será bienvenido. La marcha es en modo silencio, vestidos de blanco y con carteles que hagan alusión a la paz y que no agredan. Culminaremos con el santo rosario y la santa eucaristía”.

Para el evento se ha invitado a participar a los niños de catequesis, de los colegios católicos del municipio y a las parroquias vecinas de Cristo Rey y de Santo Domingo, así como los apostolados del Movimiento Familiar Cristiano Católico, Prebautismales, Regnum Christi, Movimiento de Encuentros Conyugales Diocesanos y el Apostolado de la Cruz.

“Queridos hermanos, sin importar qué profesión de fe tengamos, es importante que cada año luchemos por la paz, la paz a nivel social, que la paz se vaya dando en nuestros hogares para transmitirla a los demás”.